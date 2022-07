Tour de France 2022 : l'Isérois Geoffrey Bouchard découvre la grande boucle à 30 ans

Fort d'un parcours atypique, le Voironnais d'AG2R Citroën dispute à partir de vendredi son premier Tour de France, avec plaisir et non sans ambition.

Il y a quelques années alors qu'il était encore vendeur de vélo dans une grande enseigne de Bourgoin-Jallieu, il n'aurait jamais imaginé se retrouver au milieu de l'agitation d'un grand départ du Tour, avec un public monstre et des conférences de presse en grandes pompes. " Sur la Vuelta ou le Giro, on faisait des petites conférences en visio et en dix minutes on avait fait le tour de la question " s'amuse d'ailleurs Geoffrey Bouchard à la veille de prendre le départ de la plus grande course au monde.

" Pas un surdoué, mais par contre j'arrive à mes objectifs" Geoffrey Bouchard avant son premier Tour de France

Pour le grimpeur de 30 ans: être présent à Copenhague est à la fois une victoire, mais c'est aussi logique. Car si Geoffrey Bouchard s'est frayé un chemin dans le monde pro sur le tard, il a prouvé qu'il avait le niveau en remportant, par exemple, cette année sa première course sur le Tour des Alpes. " Il y a cinq ans j'étais encore amateur, donc avoir gagné ma première course et me retrouver au départ du Tour à 30 ans, c'est un aboutissement, j'ai fait plusieurs vies en une, en quelques sorte ! Ça prouve ma ténacité, je mets du temps à faire les choses, je ne suis pas un surdoué mais par contre j'arrive à mes objectifs " sourit encore le coureur d'AG2R Citroën, son équipe qui devrait lui laisser quelques libertés sur ce Tour de France.

Un nouveau maillot de meilleur grimpeur serait historique

Geoffrey Bouchard n'est pas un néophyte sur les grands tours, il a déjà participé à la Vuelta et au Giro, à chaque fois avec réussite puisqu'il a ramené en 2019 d'Italie et en 2021 d'Espagne deux maillots de meilleur grimpeur. S'il revenait à Paris avec le fameux maillot à poids, il pourrait devenir le premier français à avoir une collection complète de "meilleur grimpeur" sur les trois grands tours " il n'y a que deux coureurs qui l'ont fait, Herrera et Bahamontes " note l'Isérois bien au courant de l'histoire mais pas obnubilé par ce classement. Il espère simplement aider son leader Ben O'connor et jouer sa carte sur de belles étapes.

Une première semaine semée d'embuches

Mais avant de prendre la poudre d'escampette et de batailler dans les cols des Alpes ou des Pyrénées, Geoffrey Bouchard va déjà devoir passer une première semaine que beaucoup de coureurs redoutent. " Tous les jours, il y aura de la tension. Il y aura l'étape des pavés, l'étape du vent, il va falloir passer entre les mailles du filet " prévient dors et déjà le Voironnais installé à Aix-les-Bains, qui s'élancera, ce vendredi à 17h24 précisément avec le dossard 32 sur contre-la-montre inaugural dans les rues de Copenhague.