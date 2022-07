Tour de France 2022 : le coureur romanais Pierre Latour va proposer du "cyclisme-champagne", assure son père

Pierre Latour est fin prêt pour ce Tour de France 2022 qui démarre ce vendredi depuis Copenhague, au Danemark. Le coureur de Romans-sur-Isère est totalement rétabli de sa fracture du radius gauche qu'il s'est faite fin mai dernier après une chute lors de la Mercan' Tour Classic. "Il a fait 170 kilomètres d'échappée le week-end dernier sur une course et il avait de bonnes sensations. Normalement, il devrait être en progression", remarque son père, Claude Latour. Le grimpeur attaque pour la cinquième fois la Grande Boucle et à bientôt 29 ans, "il arrive à un âge où il a de la bouteille. En plus, on lui fait beaucoup confiance dans son équipe, Total Energies, pour son expérience", ajoute l'ancien coureur.

"Ils aiment le cyclisme-champagne !"

Total Energies compte notamment l'illustre sprinteur slovaque Peter Sagan dans ses rangs. "Mais dans cette équipe, ils ne sont pas à la disposition d'un leader. Pierre est un électron libre et ils aiment le cyclisme-champagne ! Donc si Pierre a envie d'attaquer, il le fera !", assure son paternel. En bon grimpeur, Pierre Latour a déjà ciblé les étapes de montagne comme celles où il pourra tenter de s'échapper. "Ça commence sur la deuxième semaine avec la Planche des Belles Filles et il va essayer de marquer des points", note Claude Latour.

Il appréhende un peu l'étape sur les pavés à Roubaix - Claude Latour

Tout l'enjeu pour lui est de se libérer psychologiquement de cette blessure, de l'oublier. Le seul point positif réside dans le fait que la fracture est "non-déplacée" ce qui signifie qu'elle est moins grave. Dans ce cas, les os restent alignés et le rétablissement est plus rapide, ce qui explique pourquoi le coureur romanais peut participer au Tour de France 2022. Même s'il est guéri, "il appréhende un peu l'étape sur les pavés à Roubaix à cause des vibrations", indique Claude Latour. Il ajoute : "Mais ils ont des vélos très équipés avec un amortisseur sur la potence avant. Ils appuient un bouton et là ça fait comme un amortisseur qui absorbe les chocs, c'est génial !" De quoi rassurer le coureur drômois pendant ce mois de compétition.