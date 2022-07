Tour de France 2022 : une hécatombe de Covid-19 se profile-t-elle dans le peloton ?

Les cas de Covid-19 commencent à se multiplier dans le peloton et au sein de l'encadrement de plusieurs équipes du Tour de France. Ce dimanche soir et ce lundi, l'ensemble des coureurs doit être testé, faisant craindre une hécatombe. Des voix s'élèvent pour resserrer le protocole sanitaire.

Après les abandons du Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), coéquipier de Tadej Pogacar, du Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), un troisième coureur a été contraint de quitter le Tour de France en seulement deux jours, le Français Guillaume Martin (Cofidis), lui aussi positif au Covid-19. Alors qu'il reste encore quinze jours de compétition, ce troisième forfait fait craindre pour la suite de la course. Une épidémie de Covid-19 se profile-t-elle, alors que l'ensemble du peloton doit être testé pendant repos prévu à Morzine ce dimanche soir et lundi ?

"Il est important que quiconque de positif rentre chez lui"

"La gangrène se propage vite", s'inquiète Marc Madiot, le manageur de la Groupama-FDJ. Il appelle au retour d'une bulle sanitaire pour protéger le peloton. Selon le protocole allégé, en vigueur cette année, être positif au Covid-19 n'est plus synonyme d'une exclusion automatique de la course. La décision de maintenir ou non un coureur testé positif est prise collégialement par le médecin de course, le médecin de l'Union cycliste internationale (UCI) et le médecin de l'équipe, et dépend de la charge virale mesurée lors du test. L'an dernier, si deux membres d'une même équipe étaient testés positifs, tous devaient faire leurs bagages.

Mais pour Andrej Hauptman, "il est important que quiconque de positif rentre chez lui", a aussi insisté le directeur sportif d'UAE, après le test positif du coureur norvégien. "Nous sommes évidemment inquiets car Vegard Stake Laengen a été en contact avec les coureurs, toute l'équipe", a reconnu le Dr Adriano Rotunno, médecin de la formation émiratie, même si les coureurs d'UAE, a-t-il assuré, occupent des chambres individuelles, portent le masque et disposent chacun de leur propre masseur. D'autant que Pogacar avait déjà été privé de Matteo Trentin juste avant le grand départ, déjà sur test positif. En tout, une demi-douzaine de coureurs ont été remplacés dans les jours précédant le départ, le 1er juillet, à Copenhague.

Le public, un risque pour les coureurs

Comme son directeur sportif, Tadej Pogacar a aussi pointé le public comme risque de contamination. "Tous les jours, dans les montées, il y a plein de monde à nous encourager en nous criant dessus, a-t-il décrit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup mais cela augmente également les possibilités d'infection par le virus. J'espère que ça en restera là". "Le Covid n'est pas un rival mais un paramètre qui peut affecter les choses. Ca peut ruiner le Tour", a lâché le Slovène.

Dans l'esprit des coureurs, le spectre de la Suisse, dont le Tour le mois dernier a été le théâtre d'une hécatombe de Covid-19. Seuls 76 éléments avaient terminé l'épreuve, quand ils étaient 152 au départ. C'est d'ailleurs à la suite de cette cascade d'abandons que le protocole anti-Covid avait été actualisé par l'Union cycliste internationale (UCI).

De nombreux départs dans l'encadrement

Outre les coureurs, la nouvelle vague de Covid a déjà provoqué des départs dans l'encadrement de plusieurs équipes, tant dans le personnel que dans la direction des groupes. Chez Jumbo, "impossible d'élever le niveau de précautions, il est au maximum", assure le patron Richard Plugge. Purificateurs d'air à l'hôtel, nettoyage des chambres, la formation néerlandaise n'a pas desserré sa vigilance par rapport à 2020 et 2021, affirme-t-il. Jumbo est en effet l'une des rares équipes dont les passagers sont masqués et même dotés d'équipements FFP2. Quick-Step aussi, mais il faut dire que l'encadrement de la formation belge a presque viré au cluster : trois nouveaux directeurs sportifs appelés pour combler ceux infectés. Lylian Lebreton, l'un des directeurs sportifs de TotalEnergies, a lui aussi quitté l'épreuve et devrait revenir prochainement, dès qu'il ne sera plus contagieux.

Résultat, dans les coulisses du Tour de France, les nerfs se tendent. Au départ de Dole, des gros bras de l'encadrement d'UAE ont ainsi joué les videurs en repoussant journalistes et invités derrière un cordon, à distance du car de l'équipe, comme si la fête était finie. Au même moment, le directeur du maillot jaune, Mauro Gianetti, en grande discussion avec les médecins de la course, se plaignait de la foule autour du paddock : "Pourquoi y a-t-il autant de monde autour du car ?"