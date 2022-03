Tour de France 2022 : le département du Lot débloque une développe de 200.000 euros

Dans cent jours, le Tour de France 2022 partira de Copenhague la capitale danoise pour une arrivée sur les Champs Elysées le 24 juillet. Et il passera au total une semaine chez nous en Occitanieavec notamment deux jours dans le Lot. Une arrivée est prévue à Cahors le vendredi 22 juillet. Et le lendemain place à un contre-la-montre individuel de 40 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour qui s'annonce décisif à la veille de l'arrivée à Paris.

Voilà près de dix ans que les Lotois n'ont pas connu un départ ou une arrivée du Tour. Le département du Lot entend donc bien mettre les petits plats dans les grands et soutenir un maximum d'animations. C'est pourquoi le Conseil départemental débloque une enveloppe de 200.000 euros, annonce son président Serge Rigal. "On sollicite les associations, les collectivités à créer des manifestations autour du Tour et du vélo pour marquer cet événement. Et le conseil départemental apportera une enveloppe de 200.000 euros qui sera attribuée aux associations et collectivités qui apporteront des manifestations autour du vélo. Y a des images magnifiques tout le long du Tour et pour tous ceux qui regarderont le Tour ce jour là pour le contre-la-montre et cette arrivée à Rocamadour qui donnera des images superbes. On attend des retombées en passant le message que le Lot n'est pas qu'une étape du Tour. Le Lot c'est un département qui vit et dans lequel il fait bon vivre aussi. C'est ces message là qu'on tient à faire passer aussi. Et faire découvrir tout le plaisir qu'on peut avoir de vivre dans ce merveilleux département."

Le Tour de France sera à suivre comme chaque année en intégralité sur France Bleu, radio partenaire de la Grande boucle.