Tour de France 2022 : le Manchois Benoît Cosnefroy finit à la 91e place pour sa quatrième participation

Benoît Cosnefroy finit 91e de ce Tour de France 2022. Une édition en demi-teinte pour le coureur originaire de Rauville-la-Bigot qui repart sans avoir gagné d'étape. L'autre Manchois, Mikaël Cherel, avait lui dû abandonner lors de la troisième semaine de course.

Le feuilleton du Tour de France vient de se terminer pour cette édition 2022. Pour les deux Manchois engagés au départ, le bilan est mitigé. "Il y a eu des hauts et des bas", résume Benoît Cosnefroy. Il a passé la ligne d'arrivée sur les Champs-Elysées ce dimanche soir et finit à la 91e place du classement général, pour sa quatrième participation. Mikaël Cherel, lui, avait dû abandonner au départ de la 16e étape.

Pas de victoire d'étape pour les Manchois

Les deux coureurs font partie de la même équipe, AG2R Citroën Team, pas épargnée durant ce Tour, ni pas les chutes, ni par le Covid. Cinq coureurs ont abandonné sur les huit au départ, dont le leader Ben O'Connor. Mikaël Cherel, testé positif au Covid, n'a pas pu prendre le départ de Carcassonne, ce mardi 19 juillet, pour la 16e étape.

Je n'ai pas encore trouvé les clés d'un possible succès

Ils ne sont que trois à être arrivés à Paris : Stan Dewulf, Bob Jungels et Benoît Cosnefroy, qui se classe donc 91e, sans avoir remporté d'étape, porté de dossard rouge de combatif ou de maillot distinctif. "C'est vrai que j'espérais mieux sur le plan individuel, mais je pense avoir bien servi l'équipe. On attend que je gagne une étape sur le Tour de France ; malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les clés d'un possible succès", confie le Manchois.

Benoît Cosnefroy tire le bilan de son Tour de France. Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il a tout de même su prendre les bonnes roues et les bonnes échappées, notamment lors de la 14e étape, entre Saint-Etienne et Mende. "Je retiens aussi la magnifique victoire de Bob Jungels lors de la 9e étape, c'est génial pour l'équipe et le collectif", se réjouit-il.

Pas de repos après ce Tour, Benoît Cosnefroy poursuit sa saison, avec dès ce samedi 30 juillet la classique San Sebastián.