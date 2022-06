Le parcours de la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut a été modifié, annoncent les organisateurs. Un aménagement urbain rendait dangereuse l'approche du premier secteur pavé. Les coureurs l'emprunteront en sens inverse de ce qui était initialement prévu.

CARTE - Tour de France 2022 : le parcours de la 5e étape entre Lille et Arenberg légèrement modifié

Ce n'est pas un gros changement. Mais les organisateurs du Tour de France ne badinent pas avec la sécurité. Ils ont décidé de modifier légèrement le parcours de la 5e étape entre Lille et Arenberg-Porte du Hainaut à cause des travaux d'aménagement sur la route qui rendaient dangereuse l'approche du premier secteur pavé le 6 juillet entre Villers-au-Tertre et Fressain, au sud de Douai. Cette modification rallonge de 3,3 kilomètres cette étape initialement de 153,7 kilomètres.

Lors des reconnaissances de l'automne dernier, les travaux n'avaient pas encore été effectués. Une chicane a été aménagée à 500 mètres de l'entrée des pavés pour ralentir la circulation "Cet aménagement a été installé dans le but d'améliorer la sécurité routière mais pose des problèmes de sécurité pour un peloton qui sera très certainement lancé à vive allure à l'approche du premier secteur pavé. L'entrée sur le premier secteur pavé, c'est comme une ligne d'arrivée", explique Thierry Gouvenou, le directeur de course.

3,3 km de parcours en plus

La solution a été rapidement trouvée. Les coureurs emprunteront ce premier secteur pavé entre Villers-au-Tertre et Fressain, en sens inverse. Cela n'a donc aucune conséquence sur la distance totale de pavés qui reste de 19,4 kilomètres. La 5e étape du Tour de France comporte 11 secteurs pavés.

Les organisateurs s'inquiètent pour les prochaines éditions du Tour et des autres épreuves cyclistes. "Les routes sont de moins en moins adaptées aux courses", souligne Thierry Gouvenou.

Carte interactive de la 5e étape

