Tour de France 2022 : le protocole anti-Covid allégé

Jour J pour les coureurs du Tour de France qui débutent cette édition 2022 par un premier contre-la-montre dans les rues de la capitale danoise, Copenhague, ce vendredi. Pour la troisième année consécutive, les cyclistes doivent composer avec un protocole sanitaire anti-Covid. Alors que le nombre de nouveaux cas a plus que doublé en une semaine en France pour atteindre son plus haut niveau depuis avril, t une demi-douzaine de coureurs ont déjà dû quitter la course, à l'image du sprinteur français de Cofidis, Bryan Coquard. Testé positif au Covid-19, il a annoncé jeudi 30 juin qu'il ne prendrait pas le départ du Tour, cédant sa place à Pierre-Luc Périchon. L'Italien Matteo Trentin, coéquipier du double vainqueur sortant Tadej Pogacar, a lui aussi été remplacé, par Marc Hirschi. Idem pour Tim Declercq, suppléé par le champion de France Florian Sénéchal chez Quick-Step.

Pas d'abandon systématique pour les coureurs positifs et asymptomatiques

Toutefois, et c'est une nouveauté, tous les coureurs positifs au Covid-19 ne seront plus automatiquement exclus de l’épreuve. Les asymptomatiques pourront être autorisés à rester dans la course indique la version actualisée du protocole sanitaire applicable aux Tours de France, d'Espagne et d'Italie publié mardi 28 juin par l'Union cycliste internationale (UCI). Jusqu'à présent, aucun coureur déclaré positif n'était maintenu en course.

Désormais, leur sort ne reposera plus sur une décision de l'UCI, qui devait consulter "les organisateurs et les autorités nationales", mais sur le diagnostic de trois médecins. "Dans le cas de la survenue au sein d’une équipe d’un cas de Covid-19 confirmé par un test antigénique puis par un test PCR (qu’il s’agisse d’un coureur ou d’un membre du personnel), la décision d’isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin Covid-19 de l’épreuve et le directeur médical de l’UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles. Celle-ci sera prise à la majorité du panel", prévoit le nouveau règlement, élaboré par un groupe de pilotage placé sous la responsabilité du directeur médical de l'UCI, le Pr Xavier Bigard, et composé de représentants des coureurs, des équipes, des médecins d'équipe et des organisateurs.

Les équipes ne se retireront plus

En outre, la règle qui autorisait l'organisateur à retirer une équipe si deux ou plus de ses coureurs étaient touchés par le virus en moins de sept jours est levée.

Tests et port du masque obligatoires

Les coureurs et membres des équipes ont tous été testés, via un test antigénique, 48 heures en amont du départ. Ils le seront de nouveau lors des deux journées de repos (le 11 et le 18 juillet). Durant la course, l'UCI recommande au personnel des équipes (outre les sportifs) de se tester quotidiennement ou à défaut tous les deux ou trois jours. Par ailleurs, l'obligation du port du masque est maintenue.

Selfies et autographes à éviter

Les coureurs sont enfin invités à éviter les selfies et les autographes. "Les messages que l'on fait passer aux coureurs, c'est de refuser les selfies et les autographes. On n'imaginait pas ça il y a encore un mois, c'est comme ça, il faut faire avec", a déclaré le directeur du Tour, Christian Prudhomme, à la veille du départ. "Il faudra des perches, des masques", a-t-il ajouté en invitant au respect des gestes-barrière pour approcher les coureurs. "On va distribuer 40.000 masques aux accrédités appelés à parler aux coureurs qu'il faut évidemment protéger".

