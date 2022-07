Tour de France 2022 : les neuf étapes qu'il ne faut pas manquer

Avec un départ inédit vendredi depuis le Danemark, cette 109e édition du Tour de France s'annonce folle et épique. Parmi les trois semaines de course, neuf étapes s'annoncent dantesques. Suivez le guide !

Si les Français pleurent l'absence de leur chouchou Julian Alaphilippe, ils vont pouvoir se consoler avec le spectacle excitant promis par cette 109e édition du Tour de France. Après un départ inédit depuis Copenhague au Danemark le 1er juillet, les 176 coureurs du peloton se lancent dans une épreuve dantesque de trois semaines.

Avec les pavés du Nord, la désormais incontournable Planche des Belles Filles, le grand retour de l'Alpe d'Huez puis les Pyrénées, les organisateurs de la Grande Boucle promettent de la sueur et des crampes aux coureurs et des émotions pour les spectateurs. 9 étapes en particulier sont à ne pas rater cette année, suivez le guide !

Le parcours du Tour de France 2022 - ASO

2e étape, samedi 2 juillet, 18km au milieu de la mer

Après le Grand départ depuis Copenhague, le spectacle débute dès le deuxième jour du Tour de France. Près de 200 km entre Roskilde et Nybord avec une particularité de taille : la traversée d'un pont long de 18 km au-dessus de la mer baltique reliant deux îles. Une portion inédite sur le Tour qui promet des rafales de vent et donc des bordures pouvant piéger d'entrée de jeu certaines équipes.

5e étape, mercredi 6 juillet, l'enfer du Nord

De retour en France via le Nord, le Tour prendra des airs de Paris-Roubaix. Au cours de cette étape de 155 km, le peloton franchira onze secteurs pavés pour une distance totale de 19,4 km, dont cinq tronçons inédits. Cela faisait quatre ans que la Grande Boucle n'avait pas roulé sur les pavés et cela ne réussit pas à tous les coureurs, notamment du côté des grands favoris.

7e étape, vendredi 8 juillet, l'incontournable Planche des Belles Filles

Ce sera la première arrivée au sommet de cette 109e édition : la Super Planche des Belles Filles au bout de 176 km de course au départ de la Lorraine. Montée devenue quasi incontournable depuis 2012, cette arrivée peut déjà permettre aux favoris de creuser les écarts. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 6 km d'ascension, des portions à 13%, un mur mythique à 20% et un finish à 24% ! Une étape taillée pour les puncheurs et qui pourrait permettre au grand favori Tadej Pogacar de s'emparer du maillot jaune, comme en 2020, si ce n'est déjà fait.

9e étape, dimanche 10 juillet, à l'attaque des Alpes

Au bout de 10 jours de course, le peloton s'attaquera aux Alpes dans une étape longue de 186,3 km entre Aigle (Suisse) et Châtel. Trois cols costauds sur le parcours : celui des Mosses (2e catégorie, 13,3km à 4,1%), celui de la Croix (1ère catégorie, 8,1km à 7,6%) et le Pas de Morgins (1ère catégorie, 15,4km à 6,1%). Cette dernière difficulté se situe à 10 km de l'arrivée et devrait en laisser quelques-uns loin derrière.

11e étape, mercredi 13 juillet, la démesure des Alpes

Après une entrée "en douceur" dans le massif alpin, le peloton s'attaque à des gros morceaux. 149 km de pure montage entre Albertville et le col du Granon. Le Tour de France n'avait plus franchi cette montée depuis 1986 ! Mais avant d'y arriver, il faudra passer par les Lacets de Montvernier (2e catégorie, 3,4 km à 8,2%), par le col du Télégraphe (1ère catégorie, 11,9 km à 7,1%) puis le mythique col du Galibier, première difficulté hors catégorie avec 17,7km de montée à 6,9%. Le spectacle sera à coup sûr au rendez-vous !

12e étape, jeudi 14 juillet, le retour de l'Alpe d'Huez pour la Fête nationale

S'il ne fallait regarder qu'une seule étape de ce Tour de France 2022, ce serait celle-ci ! Pour la Fête nationale, la Grande Boucle s'offre un cadeau de choix : l'Alpe d'Huez. Cette étape longue de 166km partira de Briançon pour aboutir à la mythique arrivée. Et pour fêter ça, le peloton grimpera trois difficultés hors catégorie : à nouveau le col du Galibier, puis celui de la Croix de Fer (29 km, à 5,2%) avant de terminer par la mythique ascension de l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets longs de 13,8 km à 8,1%.

17e étape, mercredi 20 juillet, bienvenue dans les Pyrénées

Après le jour de repos lundi et une étape de mise en bouche mardi avec deux cols de 1re catégorie entre Carcassonne et Foix, le peloton fait son entrée dans les Pyrénées. Une troisième semaine qui risque de faire encore du dégât parmi les coureurs qui n'auraient pas réussi à récupérer après les Alpes. L'arrivée de cette 17e étape aura lieu à l'altiport de Peyragudes, construit pour le tournage du film James Bond "Demain ne meurt jamais". Sur le parcours, le col d'Aspin (1ère catégorie, 12 km à 6,5%), Hourquette d'Ancizan (2e catégorie, 8,2 km à 5,1%) et le col de Val Louron-Azet (1ère catégorie, 10,7 km à 6,8%).

18e étape, jeudi 21 juillet, dernière explication pour les grimpeurs

Cette étape entre Lourdes et Hautacam (143km) sera la dernière dans les montagnes. Un dernier effort pour le peloton, une ultime chance de briller pour les grimpeurs ou de prendre définitivement le large pour les coureurs en tête du général. Le Tour passera par un col inédit, celui de Spandelles (1ère catégorie, 10,3 km à 8,3%), encore impraticable il y a quelques années mais aménagé récemment par le département des Hautes-Pyrénées. Mais ce n'est pas tout puisque le Tour passera également par le col de l'Aubisque (hors catégorie, 16,4 km à 7,1%) et la montée d'Hautacam (hors catégorie, 13,6 km à 7,8%).

20e étape, samedi 23 juillet, le contre-la-montre final

Avant d'arriver à Paris sur les Champs-Elysées, un dernier chrono pourrait rebattre les cartes. L'avant-dernière étape du Tour de France 2022 se déroulera sous la forme d'un contre-la-montre de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. On se souvient de l'exploit de Pogacar en 2020 qui s'était emparé du maillot jaune sur le dernier chrono. Ce jour-là, tout sera possible dans le Lot.

► Notre dossier Tour de France 2022

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape

Suivez le Tour de France