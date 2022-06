Tour de France 2022 : les coureurs français à suivre et les grands favoris de cette 109e édition

Le Tour de France 2022 part ce vendredi de Copenhague au Danemark. Pour cette 109e édition, les équipes vont parcourir 3.328 km en passant par le Nord, les Alpes et les Pyrénées. Les coureurs Français ont-ils des chances de briller cette année ? Qui sont les grands favoris ? On fait le point.

Alors que la 109e édition du Tour de France s'élance vendredi 1er juillet depuis Copenhague au Danemark, il est l'heure de passer en revue les effectifs. Quels Français faudra-t-il suivre ? Qui sont les grands favoris cette année ? France Bleu fait le point.

Les Français qui peuvent briller au classement général

Dans une interview à l'AFP, Christian Prudhomme, patron du Tour, s'est déclaré "heureux de revoir Thibaut Pinot" après une année et demie "gâchée par sa blessure au dos". Il a également cité Romain Bardet "dans une forme éblouissante dans les dix premiers jours du Tour d'Italie".

Les noms de Guillaume Martin et de David Gaudu ont eux aussi été prononcés. Si Christian Prudhomme estime qu'il sera difficile d'aller chercher Pogacar ou Roglic, il envisage la possibilité de voir un Français terminer dans les dix premiers au classement général ou dans une belle lutte pour le maillot à pois.

Romain Bardet mènera une équipe DSM composée dans sa majorité de néophytes. Deux fois sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017), le Français est l'un des deux cadres de la formation avec l'Allemand John Degenkold. À 31 ans, Bardet participe à son neuvième Tour et tentera d'ajouter au moins une quatrième victoire d'étape à son palmarès.

Les Français qui ont des chances de gagner des étapes

La France dispose d'un vivier de coureurs aux profils très différents qui peuvent briguer des victoires d'étape. Notamment Benoît Cosnefroy ou Warren Barguil dont les qualités de puncheur pourraient être appréciées, surtout lors de la première semaine du Tour, taillée pour les hommes de leur qualité.

Le tout juste Champion de France Florian Sénéchal, rappelé à la dernière minute dans l'équipe Quick-Step pour cause de coéquipier covidé, pourrait constituer une belle surprise, notamment dans les épreuves du Nord se déroulant sur les pavés.

Les Français qui débutent

Victor Lafay, vainqueur d'étape l'an passé sur le Giro mais néophyte sur le Tour fera ses grands débuts sous les couleurs de l'équipe Cofidis. Grande première également pour Jérémy Lecrocq (27 ans) qui évoluera aux côtés de Pierre Rolland et Cyril Lemoine dans l'équipe B&B Hôtels.

Il n'y a pas d'âge pour découvrir la Grande Boucle. À 30 ans, Geoffrey Bouchard y participera pour la première fois de sa carrière dans l'équipe AG2R Citroën. Le grimpeur a remporté le classement de la montagne en 2021 sur le Giro et en 2019 dans le Tour d'Espagne.

Un nouveau également du côté de l'équipe Arkea-Samsic, menée par Nairo Quintana. Matis Louvel découvre le Tour de France et pourrait bien continuer à se faire un nom parmi les sprinteurs.

Les Français qui sont absents

Son absence va se faire ressentir cruellement. Julian Alaphilippe, le chouchou du public français, ne participera pas au Tour de France cette année. Le double champion du monde n'est pas suffisamment remis de sa lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège et n'a pas été retenu par son équipe Quick-Step.

Les grands favoris cette année

Une fois de plus, les deux grands favoris cette année sont tous les deux Slovènes et ahurissants sur un vélo. En premier lieu, Tadej Pogacar qui, à 23 ans, a remporté cette année toutes les courses auxquelles il a participé. Déjà double vainqueur du Tour, le coureur arrive en tant que grand favori de cette 109e édition. Au sein de l'équipe UAE, le Slovène pourra compter sur des coéquipiers de choc pour l'emmener jusqu'aux Champs-Elysées le 24 juillet : Rafal Majka, Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Vegard Stake Laengen, mais sans le Suisse Mark Hirschi.

L'un des rares autres hommes à pouvoir le déranger est lui aussi slovène : Primoz Roglic. Moins frais et plus âgé (32ans), le leader des Jumbo-Visma a néanmoins remporté le Dauphiné fin juin. Plus que jamais, il voudra tenter de remporter le Graal qui lui a échappé de peu en 2020. Le triple vainqueur de la Vuelta sera en concurrence directe avec son coéquipier Jonas Vingegaard. Le Danois, arrivé deuxième du Tour en 2021, est en grande forme et aura à cœur de briller à domicile lors des premières étapes.

Alexander Vlasov (Bora), Jack Haig (AUS, Bahrain), Enric Mas (ESP, Movistar), Daniel Felipe Martinez (COL, Ineos) seront à surveiller, comme l’ancien vainqueur Geraint Thomas (GBR, Ineos).

La carte officielle du Tour de France 2022

Carte du Tour de France 2022 (A.S.O.) - ©GEOATLAS

