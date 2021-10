Tour de France 2022 : Saint-Étienne sera bien ville étape (officiel)

Comme France Bleu Saint-Étienne vous le révélait il y a quelques jours, Saint-Étienne accueillera bien la Grande Boucle en 2022. La capitale du Forez sera ville étape avec une arrivé le 15 juillet et un départ le lendemain.

La présentation du Tour de France ce jeudi midi au Palais des Congrès de Paris a confirmé les informations révélées par France Bleu Saint-Étienne Loire. La ville de Saint-Étienne accueillera bien la 109e édition du Tour de France en 2022

Saint-Etienne, c'est un grand classique du Tour - Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Pour la 27e fois depuis la création du Tour, Saint-Étienne sera ville étape de la Grande boucle avec une arrivée de la 15e étape au départ de Bourg-d’Oisans le 15 juillet et un départ le 16 juillet direction Mende. "Saint-Etienne, c'est une ville qui aime le cyclisme explique Christian Prudhomme le directeur du Tour de France. C'était la ville des cyclistes, d'ailleurs. Très régulièrement, nous avons la chance et le plaisir de dire oui à la volonté municipale d'accueillir les grandes épreuves cyclistes".

La vallée du Gier et l'Ondaine à l'honneur

Lors de la ...e étape entre Bourg-d'Oisans et Saint-Etienne, le peloton va traverser 12 communes du Pilat et de la vallée du Gier (...) avant d'arriver à Saint-Etienne au niveau du stade Geoffroy-Guichard et du Boulevard Thiers comme en 2019 lors de la dernière venue du Tour à Saint-Etienne.

"La dernière fois en 2019, il y avait une étape absolument formidable gagnée par Thomas De Gendt commente Christian Prudhomme_. Thibaut Pinot était sorti dans le final et Julian Alaphilippe avait récupéré son maillot jaune. Là, ce sera quelque chose de différent, parce que c'est a priori un sprinter qui va triompher"_Le 16 juillet, la Grande boucle prendra la direction de Mende et traversera cinq communes de l'Ondaine avant de filer vers la Lozère en passant par la Haute-Loire.

Laissez moi rêver - Gaël Perdriau à l'évocation de Saint-Etienne ville départ

Présent à Paris pour la présentation du parcours du Tour de France, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau s'est dit "très heureux que pour la 3e fois depuis 2014, le Tour passe par Saint-Etienne. C'est un mouvement popualire, sportif et nous allons en faire une grande fête pour tous les habitants et nombreux visiteurs qui viendront suivre cette étape"

L'édile conserve toutefois la volonté de voir Saint-Etienne être un jour choisie comme ville de départ de la Grande boucle : "Ce serait une première historique. Aux côtés de Copenhague (ville départ en 2022 , ce serait une belle reconnaissance de notre ville. Cela me rendrai fière".