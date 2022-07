Ultime étape du Tour de France, ce dimanche, entre Paris La Défense Arena à Nanterre et les Champs-Elysées. 115,6 km sans difficultés particulières, au programme des coureurs. Suivez la course en direct avec France Bleu.

DIRECT - Tour de France 2022 : suivez la dernière étape entre Nanterre et les Champs-Elysées

Etape traditionnelle de gala et de sprint pour conclure cette édition 2022 du Tour de France, ce dimanche 24 juillet. Pour l'ultime journée de course, la Grande Boucle partira à 16h30 de Paris La Défense Arena à Nanterre, direction les Champs-Elysées, en passant par les Yvelines, le Sénat et le Louvre. 115,6 km dans l'Ouest de la région parisienne, à l'issue desquels, sauf grosse surprise, le Danois de la Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard, remportera son premier Tour de France.

L'essentiel

Le départ réel sera donné à 16h30 depuis le stade de Paris La Défense Arena

L'arrivée est prévue entre 19h26 et 19h43 en bas des Champs-Elysées

Les coureurs feront 8 tours du circuit finale : de l'angle Nord-Est du jardin des Tuileries à l'Arc de Triomphe

Le sprint final est rallongé, laissant 200 mètres d'accélération aux coureurs

Les maillots

Maillot jaune : JONAS VINGEGAARD

Maillot vert : WOUT VAN AERT

Maillot à pois : JONAS VINGEGAARD

Maillot blanc : TADEJ POGACAR

16h00 : Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre la dernière étape du Tour de France 2022 entre Paris La Défense Arena et les Champs-Elysée. Le coup d'envoi sera donné à 16h30. Avec 115,6 km c'est l'étape la plus courte de cette édition.

16h15 : Notre reporter Julien Froment est en tout cas bien en place à La Défense Arena pour nous faire vivre le départ en direct. Cliquez ici d'ailleurs pour écouter le direct sur l'antenne de France Bleu.

16h30 : le départ fictif est donné devant 10 à 15.000 spectateurs dans ce stade qui sert aussi de salle de concert.

16h40 : le CNIT, la tour Total, la Engie, la Grande Boucle passe au pied des gratte-ciel du quartier d'affaires de la région parisienne.

Le profil de la dernière étape du Tour de France 2022. - ASO

