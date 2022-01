Tour de France 2022 : Thibaut Pinot de retour sur la Grande Boucle

Les fans de Thibaut Pinot peuvent se réjouir : ils verront leur champion sur la route du Tour de France 2022. L'équipe Groupama FDJ annonce ce mardi dans sa conférence de presse de rentrée que le coureur haut-saônois participera bien à la Grande Boucle qui s'élancera de Copenhague au Danemark le 1er juillet. Il sera l'un des leaders de l'équipe avec le Breton David Gaudu.

Thibaut Pinot n'avait pas pris part au Tour 2021, après une suite de déconvenues : un abandon sur blessure en 2019 dans la 19e étape alors qu'il était 5e au classement général, et une nouvelle blessure en 2020 dès le prologue de Nice, qui l'avait contraint à disputer la course dans la douleur alors que le tracé semblait taillé pour lui. Cette édition particulière, en septembre pour cause de Covid, avait été cependant marquée par l'ovation du public haut-saônois pour son chouchou, sur le contre-la-montre de La Planche-des-Belles-Filles.

J'entame la nouvelle saison avec beaucoup d'envie - Thibaut Pinot

"Mes ambitions c'est de regagner des courses et retrouver mon niveau", explique Thibaut Pinot, "sur le Tour de France, on aura une force collective comme jamais. Perso, l'an dernier a été une saison compliquée. J'entame la nouvelle saison avec beaucoup d'envie. Je suis vraiment motivé, les sensations sont revenues. Physiquement, je ne suis pas inquiet. J'espère être opérationnel dès le mois de février".

Le cycliste haut-saônois revient sur son année 2021, consacrée en partie à sa convalescence : "2021 a été ma pire année. Etre blessé aussi longtemps a été moralement assez dur. Je me suis toujours accroché pour revenir à mon meilleur niveau."

Thibaut Pinot partage le leadership avec David Gaudu

"Le Tour de France m'a manqué" reconnaît encore Thibaut Pinot, "l'objectif, c'est d'y arriver à 100% (...) Regagner sur le Tour de France, ça me manque. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là. On va essayer de viser le plus haut possible". Le coureur haut-saônois va se partager le rôle de leader avec David Gaudu. "C'est la saison qui va décider" qui sera le boss sur le Tour a d'ailleurs précisé le cycliste breton.

Une formule qui "met moins de pression" affirme le Haut-Saônois, "je ne pense pas que ça va créer des tensions. On est une équipe soudée, les egos sont de côté".

Retour sur le Tour et à La Planche-des-Belles-Filles

Thibaut Pinot annonce son programme avec Groupama FDJ d'ici la Grande Boucle en juillet : reprise sur le Tour du Haut Var, le Tirreno Adriatico, le Tour du Jura, de Romandie et le Tour de Suisse. Quant au Tour de France 2022, il revient justement en Franche-Comté avec l'arrivée de la 7e étape, le 8 juillet, à la Super Planche-des-Belles-Filles.

