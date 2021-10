Tour de France 2022 : trois étapes de montagne en Savoie et en Haute-Savoie cette année

Le Tour de France va bientôt révéler son parcours officiel en 2022, ce jeudi 14 octobre, mais France Bleu Pays de Savoie vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura trois étapes dans les Pays de Savoie pour cette édition et que le peloton passera un jour de repos dans le Chablais.

Dans quelques jours -le jeudi 14 octobre à 12h00-, ce sera la fin du suspense, le tracé définitif et officiel de l'édition 2022 du Tour de France sera officiellement dévoilé par ASO, l'organisateur de la Grande Boucle. Si le parcours précis de chaque étape reste jalousement gardé jusqu'au jour J, on peut, à force de persévérance, deviner et confirmer quelles seront les villes départ et les villes d'arrivées de cette édition 2022. Et ce sont trois étapes qui se dérouleront chez nous, en Savoie et en Haute-Savoie.

10 juillet : Aigle - Châtel

D'après nos informations, le peloton devrait arriver le dimanche 10 juillet en Pays de Savoie, via la Suisse. Cette étape partira d'Aigle, une station de ski du canton de Vaud, pour arriver à Châtel, en Haute-Savoie. La commune, elle aussi située près de la frontière suisse, était candidate depuis près de 13 ans pour recevoir le Tour.

Les cyclistes Bernard Thévenet (D) portant le maillot jaune et Eddy Merckx (G) arrivent, le 20 juillet 1975, sur les Champs-Elysées lors de la dernière étape du Tour de France. © AFP

La dernière (et unique) fois que le Tour était passé à Châtel s'était en... 1975 pour un contre-la-montre entre Morzine et Châtel remporté par le champion belge Lucien van Impe ! Bernard Thévenet était alors Maillot Jaune.

Bernard Thévenet sur le Tour de France en 1975, ici sur les Champs Élysées, avec le président Valéry Giscard d'Estaing. © AFP

11 juillet : repos

La journée suivante, celle du lundi 11 juillet 2022, permettra aux coureurs et à leurs équipes de se reposer. Cette journée de repos sera organisée dans le Chablais, entre Châtel et Morzine.

12 juillet : Morzine - Megève

Mardi 12 juillet 2022, le Tour de France devrait enchaîner par une étape entre Morzine et Megève. Le dernier passage du peloton remonte à 2016. L'étape s'était alors courue dans l'autre sens, entre Megève et Morzine donc. Sous la pluie, cette étape censée être juge de paix n'avait finalement pas bouleversé le classement général, malgré la victoire de l'Espagnol Ion Izagirre (voir vidéo du résumé de l'étape ci-dessous).

En 2016, Ion Izaguirre Insausti en solitaire à Morzine

Megève, la station de sports d'hiver et de montagne de Haute-Savoie, accueillera pour la 3e fois le tour de France : en 2016, elle avait été servie deux fois. Ville d'arrivée de la 18e étape entre Sallanches et Megève d'abord (voir la vidéo du résumé du contre-la-montre ci-dessous), puis ville de départ de la 20e étape, jusqu'à Morzine.

Morzine, station de ski de Haute-Savoie elle aussi et qu'on ne présente plus est une étape incontournable du Tour de France : elle a été quinze fois ville d'arrivée et 18 fois ville départ depuis la création du Tour, en 1947 !

En 2016, le chrono pour Chris Froome à Megève

Cette année là, Chris Froome avait remporté son troisième Tour de France et le Français Romain Bardet, à 25 ans tout juste, était monté sur la 2e marche du podium.

13 juillet : Albertville - Serre Chevalier et le col de Granon

Le mercredi 13 juillet 2022, il faudra être au bord de la route ou regarder le Tour. Cette étape promet d'être grandiose, de la vraie haute-montagne ! Albertville sera la ville de départ, direction Serre-Chevalier, la station de ski des Hautes-Alpes, avec un passage via le col du Granon !

Albertville, en Savoie, est abonnée aux départs d'étape : six fois ville de départ et seulement une fois ville d'arrivée. Elle avait déjà vu le Tour l'an dernier pour l'étape Albertville - Valence. Le Britannique Mark Cavendish s'y était imposé lors d'un sprint massif s'approchant alors un peu plus du record absolu de victoires d'Eddy Merckx, de 34 victoires, sur la Grande Boucle.

D'après nos informations, l'arrivée se fera au col du Granon, une arrivée au sommet : situé à 2.404 mètres d'altitude, il se trouve dans les Hautes-Alpes au-dessus de Serre-Chevalier, près de la crête de Peyrole. Il sera très probablement classé Hors Catégorie, quelque soit l'accès choisi par ASO : soit en venant du Val des Prés (05), 15,3 km à 6,6 % (dénivelé : 1009 m) soit par le versant sud, de Briançon (05), 16,7 km à 7,2 % (dénivelé : 1200 m) avec à partir de Saint-Chaffrey (05), 11,5 km à 9,2 % (dénivelé : 1053 m).

Ce col n'a été franchi qu'une seule fois par le Tour de France... en 1986 !

Après cette étape terrible, les coureurs devraient rester dans les Hautes-Alpes le 14 juillet, pour un départ de Briançon, direction L'Alpe d'Huez, en Isère, pour un grand retour des célèbres 21 virages. Encore une étape énorme, dont le tracé reste à confirmer.