Tour de France 2022 - "Un très beau tracé avec une première semaine palpitante", Julian Alaphilippe

Le parcours du 109e Tour de France a été officiellement dévoilé ce jeudi au palais des Congrès à Paris. L'édition 2022 partira du Danemark le 1er juillet pour s'achever le 24 juillet sur les Champs-Elysées. Pour les amoureux auvergnats du Tour, le tracé génère un peu de frustration, puisqu'il ne fera que passer par la Haute-Loire, lors de l'étape qui s'élancera de Saint-Etienne le samedi 16 juillet pour arriver à Mende en Lozère.

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape

C'est tout pour notre région. Pour les émotions made in Auvergne, il faudra compter sur nos coureurs. Peut-être sur Romain Bardet, si le Brivadois y participe, et sur le Bourbonnais Julian Alaphilippe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

J'ai hâte de faire les reconnaissances d'étapes

Ovationné par l'assistance du palais des congrès à Paris, le double champion du monde a assisté à la présentation du tracé. Un parcours plutôt séduisant et taillé pour ses qualités de puncheur lors de la première semaine de course. "C'est un très beau tracé, une première semaine qui s'annonce palpitante avec différents terrains d'expression, contre-la-montre, étapes de bordure, des pavés, arrivées pour puncheur. Ça va être vraiment une première semaine où il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Pour le reste, d'abord c'est l'heure de récupérer, après j'ai hâte de faire des reconnaissances d'étapes et de voir un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour ce Tour. Il y a quelques étapes destinées aux puncheurs, après c'est vraiment important de bien étudier d'abord les profils et d'aller faire surtout les reconnaissances. Ça nous donne une meilleure idée, mais en voyant le parcours pour la première fois, ça donne envie oui. Ca va déjà est vraiment une belle première semaine."

Julian Alaphilippe juge le parcours du Tour de France 2022 Copier

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Tour, ce sont des émotions un peu indescriptibles

Le Tour, c'est avant tout des émotions fortes pour Julian Alaphilippe, vainqueur de six étapes et porteur du maillot jaune -pendant 18 jours - lors des trois dernières éditions de la grande Boucle. "Chaque année, ce sont des émotions différentes, des émotions un peu indescriptibles, mais chaque année, il y a son lot de surprises. Il y a de la joie, il y a des moments plus durs, mais il faut se laisser porter par le Tour. C'est toujours un moment spécial dans l'année. Je serai toujours acteur de la course parce que je suis comme ça, mais je me fixerai mes objectifs et si ça va un peu moins avant ou après, c'est pas grave. Je pense déjà assez montré le maillot et je continuerai dans tous les cas de faire. Que ce soit ASO, nous les coureurs, ou les téléspectateurs qui suivent le Tour, ils sont contents de voir du mouvement et de voir une course qui s'ouvre de loin. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire du vélo. J'ai réussi à aller chercher de beaux succès de cette manière. Et voilà, je suis content aussi des terrains qui nous sont proposés sur des étapes comme ça."