Tour de France 2023 : 30 cols, côtes ou arrivées en deuxième, première ou hors catégorie, c'est un record

Le Tour de France 2023 compte cette année un total de 30 cols, côtes ou arrivées en altitude classés en deuxième, première ou hors catégorie. On en comptait "seulement" 23 l'an passé, 27 en 2021 et 29 en 2020. Ce tour sera donc très exigeant. On compte quatre arrivées au sommet, c'est une de moins qu'en 202 mais une de plus qu'en 2021. Toutes ces ascensions remarquables sont réparties tout au long des étapes, dans tous les massifs : une au Pays basque, six dans les Pyrénées, quatre dans Massif central, une dans le Jura, treize dans les Alpes et cinq dans les Vosges.

Le toit du Tour de France cette année sera le col de la Loze (2304 mètres) où sera décerné le souvenir Henri-Desgrange , prix rendant hommage au fondateur du Tour. Le souvenir Jacques-Goddet sera décerné dans les Pyrénées au col du Tourmalet.

Les 30 cols, côtes et arrivées d'altitude en deuxième, première ou hors-catégorie cette année

Catégories : ② deuxième catégorie / ① première catégorie / Ⓗ hors catégorie

Étape 1 - Mercredi 5 juillet. Côte de Vivero (Pays basque, Espagne, 361 mètres, 4,2 km à 7,3%) ② Étape 2 - Mercredi 6 juillet. Jaikibel (Pays basque, Espagne, 455 mètres, 8,1 km à 5,3%) ② Étape 5 - Mercredi 5 juillet. Col de Soudet (Pyrénées-Atlantiques, 1540 mètres, 15,1 km à 7,2%) Ⓗ Étape 5 - Mercredi 5 juillet. Col de Marie-Blanque (Pyrénées-Atlantiques, 1035 mètres, 7,7 km à 8,6%) ① Étape 6 - Jeudi 6 juillet. Col d'Aspin (Hautes-Pyrénées, 1490 mètres, 12 km à 6,5%) ① Étape 6 - Jeudi 6 juillet. Col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées, 2215 mètres, 17,1 km à 6,5%) Ⓗ Étape 6 - Jeudi 6 juillet. Arrivée à Cauterets-Cambasque (Hautes-Pyrénées, 1315 mètres, 16 km à 5,4%) ① Étape 9 - Dimanche 9 juillet. Arrivée au Puy de Dôme (Puy-de-Dôme, 1415 mètres, 13,3 km à 7,7%) Ⓗ Étape 10 - Mardi 11 juillet. Col de la Croix-Saint-Robert (Puy-de-Dôme, 1445 mètres, 7,4 km à 5,7%) ② Étape 12 - Jeudi 13 juillet. Col de la Croix-Montmain (Rhône, 737 mètres, 5,5 km à 6,1%) ② Étape 12 - Jeudi 13 juillet. Col de la Croix-Rosier (Rhône, 717 mètres, 5,3 km à 7,6%) ② Étape 13 - Vendredi 14 juillet. Arrivée au Grand Colombier (Ain, 1501 mètres, 17,4 km à 7,1%) Ⓗ Étape 14 - Samedi 15 juillet. Col de Cou (Haute-Savoie, 1116 mètres, 7 km à 7,4%) ① Étape 14 - Samedi 15 juillet. Col du Feu (Haute-Savoie, 5,8 km à 7,8%) ① Étape 14 - Samedi 15 juillet. Col de la Ramaz (Haute-Savoie, 1619 mètres, 13,9 km à 7,1 km) ① Étape 14 - Samedi 15 juillet. Col de Joux-Plane (Haute-Savoie, 1691 mètres, 11,6 km à 8,5 km) Ⓗ Étape 15 - Dimanche 16 juillet. Col de la Forclaz de Montmin (Haute-Savoie, 1157 mètres, 7,2 km à 7,3%) ① Étape 15 - Dimanche 16 juillet. Col de la Croix-Fry (Haute-Savoie, 1477 mètres, 11,3 km à 7%) ① Étape 15 - Dimanche 16 juillet. Col des Amerands (Haute-Savoie, 888 mètres, 2,7 km à 10,9%) ② Étape 15 - Dimanche 16 juillet. Arrivée à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie, 1372 mètres, 7 km à 7,7%) ① Étape 16 - Lundi 17 juillet. Côte de Domancy (Haute-Savoie, 810 mètres, 2,5 km à 9,4%) ② Étape 17 - Mardi 18 juillet. Col des Saisies (Savoie, 1650 mètres, 13,4 km ) 5,1%) ① Étape 17 - Mardi 18 juillet. Cormet de Roselend (1968 mètres, 19,9 km à 6%) ① Étape 17 - Mardi 18 juillet. Côte de Longefroy (Savoie, 1174 km, 6,6 km à 7,5%) ② Étape 17 - Mardi 18 juillet. Col de la Loze (Savoie, 2304 mètres, 28,1 km à 6%) Ⓗ Étape 20 - Samedi 22 juillet. Ballon d'Alsace (Territoire-de-Belfort, 1173 mètres, 11,5 km à 5,2%) ② Étape 20 - Samedi 22 juillet. Col de la Croix des Moinats (Vosges, 981 mètres, 5,2 km à 7%) ② Étape 20 - Samedi 22 juillet. Col de Grosse-Pierre (Vosges, 944 mètres, 3,2 km à 8%) ② Étape 20 - Samedi 22 juillet. Petit Ballon (Haut-Rhin, 1163 mètres, 9,3 km à 8,1%) ① Étape 20 - Samedi 22 juillet. Col du Platzerwasel (Haut-Rhin, 1193 mètres, 7,1 km à 8,4%) ①

L'arrivée au puy de Dôme, "une légende" mais sans public

Pour le directeur du Tour de France l'arrivée au sommet du plus grand volcan de la chaîne des Puys "c'est une légende parce que le Puy de Dôme est arrivé sur le Tour de France la première année où il y a eu des arrivées au sommet, en 1952. C'est la victoire de Fausto Coppi. (...) Il y a ensuite Luis Ocaña, Eddy Merckx, un tas d'histoires..."

"Cette arrivée en escargot, elle est effectivement unique", explique le directeur du Tour. "C'est à dire que ce sont non seulement les 12% de pente très très raide pendant quatre kilomètres, mais surtout que ça tourne toujours dans le même sens."

Le col du Feu, une ascension inédite

Ce sera une grande première, le col du Feu, sur les hauteurs du lac Léman en Haute-Savoie, est au programme du Tour du France 2023. Le coureurs emprunteront cette route de montagne au cours de la 14e étape , le samedi 15 juillet, entre Annemasse et Morzine. "Le col sera exigeant. Les coureurs vont rentrer dans le vif du sujet, les Alpes, avec ce petit col" , explique Sébastien Buisson, le président du vélo club de Sallanches, en Haute-Savoie. "Ce sont des petites routes de montagnes comme on les aime chez nous avec, s'il fait beau, une vue sur le Léman assez exceptionnelle" , dit-il encore.

Le terrible col de la Loze, un deuxième passage après 2020

Le Tour de France avait déjà emprunté le col de la Loze en 2020 , c'était alors une première puisque la route au-dessus de Méribel était à peine goudronnée. "C'est un col atypique, qui n'existait pas", reconnaît Christian Prudhomme, le patron du Tour.

Le parcours du Tour de France 2023

