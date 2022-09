Tour de France 2023: la compétition se fera sans la Haute-Saône selon Yves Krattinger

Le Tour de France 2023 passera-t-il par la Haute-Saône ? Le tracé de la 110e Grande Boucle sera connu le 27 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris. Un rendez-vous qui devrait se faire sans la présence cette année d'Yves Krattinger, le président du Conseil départemental de Haute-Saône.

"A cette date-là, je pense que je serai à Vesoul", assure l'homme politique qui assure ne pas avoir reçu d'invitation. "L'année dernière, à la même période, je savais déjà que le Tour passerait chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait une arrivée, car je le saurais et je ne crois pas qu'il y aura un départ, je le saurais", assure-t-il.

La compétition ne fera donc pas étape cette fois dans le département à entendre le président du département. "Je n'y crois pas, sauf événement de dernière minute. Je pense que Christian Prudhomme a son Tour dans la tête. Il m'aurait contacté."

Ce n'est pas grave

Yves Krattinger voit la Haute-Saône comme déjà bien chanceuse. "Pendant 99 éditions, on s'est habitué à ce qu'il ne s'arrête pas en Haute-Saône. Depuis 2012, il est arrivé souvent, il est arrivé chaque fois, en plus de l'étape finale du tour féminin. On a été abondamment servi, donc pas grave. Je ne sais pas pour Belfort mais nous on a 99% de chance sur 100 qu'il ne vienne pas en Haute-Saône." Les rumeurs annoncent en revanche Belfort comme ville-départ de l'étape du 15 juillet, pour un parcours qui traverserait la Franche-Comté vers Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or. Mais pour l'instant, l'information n'a pas été confirmée.