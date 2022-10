Le Tour de France 2023 à Bordeaux et Libourne, une "grande joie et une reconnaissance"

C'est officiel : le Tour de France 2023 fera étape en Gironde. Le parcours, dévoilé ce 27 octobre, passera par Bordeaux et Libourne les 7 et 8 juillet, pour les 7e et 8e étapes. Tour d'horizon des réactions en Gironde.

Philippe Buisson, maire de Libourne : "Une grande joie et une reconnaissance"

Pour le maire de Libourne, Philippe Buisson , accueillir un départ d'étape du Tour de France en 2023 est "une grande joie et une reconnaissance. Reconnaissance que l'année dernière, le Tour avait été séduit par l'accueil qu'il avait reçu à Libourne". La commune avait en effet obtenu une arrivée et le départ d'un contre-la-montre vers Saint-Émilion en 2021. "C'est l'opportunité d'organiser à nouveau une grande fête populaire", souligne l'élu.

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux : "C'est intéressant pour l'image de la ville"

Après 13 ans d'absence, la Grande Boucle fait également son retour à Bordeaux. Le maire Pierre Hurmic rappelle que "nous sommes historiquement labellisés Tour de France", avec 81 passages dans la capitale girondine. L'élu salue donc une bonne nouvelle "pour l'image de la ville", alors que Bordeaux est "en train de devenir une ville cycliste" grâce à une "politique de promotion de la pratique du vélo".

Didier Tiffon, président du comité de cyclisme de Gironde : "Une vraie chance d'avoir une ouverture au public"

Les professionnels du cyclisme aussi se réjouissent des deux étapes du Tour de France 2023 décernées à la Gironde. "Je suis heureux pour le département", réagit le président du comité départemental de cyclisme Didier Tiffon, qui ajoute que depuis le passage des coureurs à Libourne en 2021, "il y a eu un forte affluence au club de vélo de la ville. Il fait aujourd'hui partie des dix plus importants de Gironde". Didier Tiffon souligne également que c'est "une vraie chance" pour le comité départemental de cyclisme "d'avoir une ouverture au public", à travers l'organisation d'animations comme un "parcours de bosses BMX et VTT" en marge des étapes du Tour.

Thierry Gouvenou, directeur de la course : "Bordeaux, c'est la capitale des sprinters"

Pour les organisateurs du Tour de France, comme Thierry Gouvenou, la Gironde va servir de décor à de très beaux moments sportifs. "Bordeaux, c'est la capitale des sprinters", souligne le directeur de la course. "On viendra de Langoiran, on traversera le pont Saint-Jean pour déboucher sur les quais et on finira au niveau de la place des Quinconces", détaille Thierry Gouvenou."Pour ceux qui ont des vraies pointes de vitesse, ce sera une occasion en or de se mettre en avant".

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France : "Bordeaux est une ville historique" de la compétition

Quant au directeur du Tour, Christian Prudhomme , il affirme qu'il "y avait une sorte d'évidence" à organiser une étape à Bordeaux alors que le Tour 2023 partira de Bilbao, en Espagne. "Je suis ravi que ça puisse se concrétiser" après une dernière arrivée "en 2010. Bordeaux, c'est une ville historique du Tour de France", souligne-t-il. "Le long des quais, il y a aura de quoi faire pour un sprint absolument magnifique en première semaine."