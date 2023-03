Tour de France 2023 : Bilbao en jaune à J-100 du Grand Départ du Tour de France

Le lancement officiel du compte à rebours a été réalisé par Elixabete Etxanobe, conseillère de Biscaye, Juan Mari Aburto, maire de Bilbao, Christian Prudhomme, directeur du Tour et Bingen Zupiria, ministre de la culture d'Euskadi et porte parole du gouvernement

Des tours de cadran avant les tours de roues. À Bilbao, ce mercredi 22 et ce jeudi 23 mars, la ville a enclenché son compte à rebours avant le Grand Départ du Tour de France 2023. La 110e édition de la Grande Boucle s'élancera depuis la capitale de Biscaye, le samedi 1er juillet. À 100 jours de la première étape, Bilbao a marqué le coup en se drapant de jaune, traditionnelle couleur du maillot du vainqueur du Tour. Cette année, le Pays Basque accueillera trois étapes du Tour de France, plus un crochet de quelques kilomètres par la Soule lors de la 4e étape.

Le maillot jaune présenté à côté du maillot de l'Athletic Bilbao. © Radio France - Stéphane Garcia

Mercredi soir, le directeur du Tour de France, Chritian Prudhomme, était accompagné par Juan Mari Aburto, le maire de Bilbao, Bingen Zupiria, ministre de la Culture et de la politique linguistique du gouvernement basque et Elixabete Etxanobe, conseillère en charge de l'administration publique et des relations institutionnelles du conseil provincial de Biscaye. Le 22 mars au soir, la cérémonie a débuté avec un concert de 20 minutes du groupe Kalakan, accompagné par les chœurs de la société chorale de Bilbao.

Après avoir symboliquement enclenché le chronomètre, qui sera remis à zéro le jour du départ, les officiels et spectateur ont pu voir le maillot jaune projeté en lumière sur l'édifice Aznar. En même temps, en face, l'Hôtel de Ville a été illuminé tout en jaune. S'en est ensuivi un tour en vélo de la ville, avant la remise à Christian Prudhomme d'un maillot commémorant le 125e anniversaire de l'Athletic Bilbao, lors de l'arrêt du cortège à San Mamès.

L'hotel de ville de Bilbao a enfilé sa robe jaune pour célébrer le J-100 du Tour de France © Radio France - Stéphane Garcia

"Nous sommes très fiers d’être au Pays basque, l’un des meilleurs publics du Tour, du monde", a lancé Christian Prudhomme. Par la suite, et après un tour en vélo électrique dans la nuit, la délégation s'est arrêtée devant le stade San Mamès. L’Athletic Club de Bilbao fête ses 125 ans, le Tour ses 120 ans (mais il s'agit de la 110e édition). L'occasion d'un échange de maillots avec le président du club de football, Jon Uriarte, et les deux capitaines du club : Garazi Murua et Iker Muniain.

Iker Muniain, capitaine de l'équipe masculine et Garazi Munua, son homologue féminine, remettent le maillot de l'Athletic Bilbao à Christian Prud'Hommes.

Parmi les événements notables dans ces célébrations : la Dictée du Tour, sixième édition. Plus de 20 000 enfants vont ou ont déjà planché dans 46 villes et villages des deux côtés de la frontière. À Bayonne, cette dictée est prévue ce vendredi matin à 9h45 dans l'un des salons du stade Jean Dauger, sur un texte d'un article de France Bleu Pays Basque.