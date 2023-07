Tour de France 2023 : ce qu'il faut retenir de cette première semaine

La première semaine du Tour de France 2023 a tenu toutes ses promesses avec du spectacle, des surprises et des frissons ! Elle s'est achevée ce dimanche : le Canadien Michael Woods s'est imposé au sommet du puy de Dôme en Auvergne. Qu'est-ce qui a marqué ces neuf premières étapes ? Quels sont les coureurs qui ont fait sensation ? Et les images insolites à voir ou à revoir ? France Bleu vous livre ce qu'il faut retenir de cette première série d'étapes.

ⓘ Publicité

1 - 🚴‍♂ Philipsen, Van Aert, Van der Poel ▶ les coureurs qui nous ont impressionnés

Jasper Philipsen et Wout van Aert © AFP - JASPER JACOBS / BELGA MAG / Marco BERTORELLO

Deux victoires en deux jours. Le Belge Jasper Philipsen (Alpecin) a sorti le grand jeu cette semaine en s'imposant trois fois dans des sprints massifs à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Nogaro (Gers) puis Bordeaux (Gironde). Le Belge de 25 ans, dont le surnom "The Disaster" (le désastre) a été popularisé par la série Netflix portant sur la Grande Boucle, n'a laissé aucune chance aux autres "grosses cuisses". L'an dernier, il s'était ridiculisé en hurlant de joie quand il franchit la ligne d'arrivée à Calais. Pour constater quelques secondes plus tard que c'était en fait l'échappé Wout Van Aert (son compatriote) qui avait coupé la ligne avant lui.

Lui a été un impressionnant poisson pilote pour Philipsen : le Néerlandais Mathieu van der Poel a marqué les esprits. Vainqueur de Paris-Roubaix, Milan-Sanremo et du Tour des Flandres, le petit-fils de Raymond Poulidor a dégagé (par deux fois) le chemin au meilleur sprinteur du moment pour l'amener jusqu'à la victoire.

Wout Van Aert (Jumbo Visma) a fait un sacré boulot lors de la 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. Équipier de luxe de Jonas Vingegaard, il a tracté un petit groupe de huit coureurs jusqu'aux deux tiers de la dernière montée, avant de couper brutalement son effort, tombant presque à la renverse. Il a tout donné.

Mais Philipsen, Van Aert et Van der Poel ne ramassent que les miettes, car le duel Pogacar/Vingegaard écrase toute la concurrence. Ils nous ont offert du beau spectacle. D'abord, le Slovène Tadej Pogacar qui cède 1 minute 4 secondes à Vingegaard lors de la première des deux étapes pyrénéennes, puis la revanche éclatante le lendemain : Pogi lâche Vingegaard dans la dernière montée pour lui reprendre 28 secondes au général et s'impose au sommet de Cauterets-Cambasque. Son rival danois, lui, se console, en prenant le maillot jaune. Les deux coureurs rendent donc ce Tour plus incertain que jamais pour la victoire finale.

2 - 🐓 Victor Lafay ▶ le Français qui nous a marqués

Il a surpris tout le monde en s'imposant sur la 2e étape de ce Tour de France 2023 . Victor Lafay a signé la première victoire française de l'édition à Saint-Sébastien au Pays basque espagnol. L'an dernier, il avait fallu attendre péniblement la 19e étape pour voir Christophe Laporte décrocher le premier et unique succès tricolore. Cela faisait 15 ans que l'équipe Cofidis n'avait pas gagné une étape sur la Grande boucle.

Victor Lafay laisse éclater sa joie sur la ligne d'arrivée, le dimanche 2 juillet à Saint-Sébastien © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Le Lyonnais de 27 ans a gagné avec la manière ! Présent à l'avant dans un groupe d'une vingtaine de coureurs, que des cadors, l'homme à la barbichette a jailli pour faire le "coup du kilomètre", coiffant au poteau les favoris et le maillot jaune Adam Yates. Lafay a même provoqué la colère du Belge Wout van Aert qui a tapé son guidon de rage. La veille, il avait déjà fait très forte impression en basculant avec Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux grands favoris du Tour, au sommet de la côte de Pike. Avant de terminer sixième de l'étape à Bilbao avec des regrets plein la musette pour ne pas avoir osé y aller.

La vidéo de la victoire est à retrouver ici (et nous ça nous donne encore des frissons) ⤵

Il ne faut pas oublier les autres Français qui se donnent sur ce Tour. David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (DSM) ont quitté les Pyrénées jeudi en s'ancrant solidement dans le Top 10 du classement général. Bryan Coquard (Cofidis) a aussi pris une belle 4e place au sprint à Nogaro, à l'issue de la 4e étape. Et Pierre Latour (TotalEnergies) est arrivé deuxième au sommet du puy de Dôme.

3 - ⚫ La mauvaise chute ▶ le rêve brisé de Cavendish

Pour son dernier Tour, il rêvait de devenir le recordman du nombre de victoires d'étapes dans la Grande boucle, titre qu'il partage avec Eddy Merckx et 34 victoires d'étapes chacun. C'est finalement sur une étape réputée facile et sans danger, entre Libourne et Limoges, que le sprinteur de légende Mark Cavendish a vu ses rêves s'écrouler à cause d'une chute sur une route départementale de Dordogne. Blessé à la clavicule droite, il a dû abandonner et quitter le Tour en ambulance.

Mark Cavendish, blessé sur la 8e étape du Tour et contraint d'abandonner. © AFP - Thomas Samson

4 - 📹 La vidéo de la semaine ▶ un vol en hélicoptère au-dessus de la côte basque

Vallons, falaises, eau magnifiquement bleue, rouleaux qui s'écrasent sur les rochers : les paysages du Pays basque nous ont émerveillés lors des trois premières étapes. Des millions de téléspectateurs ont pu en profiter grâce aux hélicoptères qui survolent le parcours. Chaque jour, sept hélicoptères décollent dont deux avec des caméras ou encore quatre pour les invités. Une journaliste de France Bleu a embarqué dans l'un d'entre eux (et nous sommes tous très jaloux) ce lundi pour un vol d'une vingtaine de minutes le long de la côte basque, de Saint-Sébastien à Saint-Jean-de-Luz.

C'est tout simplement sublime 🤩🤩🤩 ⤵

loading

5 - 📸 L'image de la semaine ▶ la ferveur du public basque

Ils ont été ... PAR-FAITS ! Pendant les trois jours de Tour au Pays basque, les supporteurs, parés d'orange et le drapeau basque, blanc, vert et rouge (Ikurriña) dans les mains, étaient au rendez-vous sur les routes pour encourager les coureurs . La "marée orange", en référence à l'équipe Euskaltel-Euskadi créée dans les années 90, a déferlé sur la Grande Boucle. "On reconnaît le public basque au fait qu'il est très sportif, il applaudit tout le monde et pas seulement un favori" souligne Francis Lafargue, l'ancien manager de Miguel Indurain et de Pedro Delgado.

La "marée orange" sur le Tour de France 2023 © AFP - JASPER JACOBS / BELGA MAG

Les immeubles de Bilbao, voisins du départ du Tour de France, décorés aux couleurs de la Grande boucle. © Radio France - Bénédicte Courret

6 - 😂 Les moments marrants de la semaine ▶ un chien maillot jaune et des "croassons"

Ce sont les infos insolites de la semaine qui ont bien fait rire France Bleu 😂 Pour fêter son maillot jaune au lendemain de sa victoire à Bilbao, le Britannique a décidé de déguiser son gentil chien d'une magnifique tunique jaune . Sa femme a ensuite promené le chien du côté de la zone technique sous les yeux des invités. Certains sont même repartis avec un selfie-souvenir. L'histoire ne dit pas si le chien était heureux de porter une telle tenue !

Le chien de Adam Yates, également paré du maillot jaune de leader en ce dimanche 2 juillet à Vitoria © Radio France

Autre moment insolite pendant cette première semaine : Christian Prudhomme, le patron du Tour, a offert un croissant au favori Tadej Pogacar avant le départ de la 7e étape à Mont-de-Marsan. Un clin d'œil à une vidéo postée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. On y voit Pogacar et son coéquipier Mikkel Bjerg batailler sur la prononciation correcte du mot "croissant". "Croasson, croussonne, croooasson" peut-on entendre 😂 Il y a encore du travail !

Revivez les neuf premières étapes

▶ La 1re étape entre Bilbao et Bilbao

▶ La 2e étape entre Vitoria Gasteiz et Saint-Sébastien

▶ La 3e étape entre Amorebetia-Etxano et Bayonne

▶ La 4e étape entre Dax et Nogaro

▶ La 5e étape entre Pau et Laruns

▶ La 6e étape entre Tarbes et Cauterets-Cambasque

▶ La 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux

▶ La 8e étape entre Libourne et Limoges

▶ La 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le puy-de-Dôme

► Notre dossier Tour de France