Tour de France 2023 : ce que la Grande Boucle devrait nous réserver dans les Alpes

Le col de la Loze, "terrible", "casse patte", "le plus dur que j'ai jamais monté", ici lors de la 17e étape du Tour de France 2020, entre Grenoble et Méribel.

Le parcours officiel du Tour de France 2023 sera dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris. D'ici là, motus et bouche cousue chez les élus locaux, comme l'exige chaque année l'organisateur de la Grande Boucle, ASO. Chacun se refuse à confirmer ou infirmer les dernières rumeurs sur ces étapes du Tour 2023. France Bleu a tout de même pu confirmer quelques informations et cette 110e édition promet un grand retour de nos massifs alpins.

Retour du col de Joux-plane, juge de paix au classement général

La première étape alpine devrait se tenir le 15 juillet, entre Annemasse et Morzine, via le col de Joux-Plane (entre Samoëns et Morzine). Ce col, c'est l'un des grands rendez-vous du vélo, habituel juge de paix des étapes montagnardes, avec sa montée terrible et sa descente périlleuse. Le tour a mis douze fois son ascension au programme, dont la dernière, en 2016 . Dans l’histoire, le classement général y a souvent vécu de sérieux bouleversements, un retour attendu donc.

Les jours suivants, le peloton basculera du Chablais vers la vallée de l'Arve. Parmi les villes départs ou arrivée (il reste des incertitudes...), devraient figurer Passy et Saint-Gervais dont les maires assisteront à la présentation du tracé ce jeudi 27 octobre, mais leur homologue de Sallanches Georges Morand n'y sera pas, pas invité nous a-t-il indiqué, ce qui contredit la rumeur d'une étape Sallanches- Courchevel.

La station de sports d'hiver de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, a été ville arrivée d'étape à trois reprises (1990, 1992 et 2016). Une arrivée pourrait promettre un final magnifique à 1.400 mètres d'altitude, avec une bataille exigeante, harassante et des pourcentages affolants, que ce soit via le Bettex (9,8 km d'ascension à 8 %) ou les Contamines (7,6 km de montée à 4,7 %).

Un passage par la côte de Domancy, rebaptisée "Route Bernard Hinault" ?

Ce qui est sûr, c'est que le peloton se frottera une nouvelle fois à la côte de Domancy, immortalisée par le titre de champion du monde de Bernard Hinault en 1980, et qui constituera à nouveau le clou du spectacle des mondiaux de cyclisme de 2027 en Haute-Savoie. Cette côte, située dans la vallée de l'Arve, affiche 2,5 km de montée à 9,4 %.

Le passage de l'été prochain à Domancy n'est pas étranger à ce futur évènement, pas plus que l'exposition très avantageuse du département : si cela se confirme, le Tour passera cinq jours sur le territoire avec une journée de repos, le lundi 17 juillet ou le mardi 18 juillet, après un contre-la-montre (dont le tracé reste à découvrir), et avant un départ vers l'Altiport de Courchevel via le col de la Loze.

Le col de la Loze, ascension désormais mythique du Tour de France

Le col de la Loze ? Le grand retour de ce "col qui n'existait pas", comme le décrit le patron du Tour, Christian Prudhomme. Goudronné en 2019, pour une première apparition lors du Tour de France 2020, le col de La Loze fait désormais partie des ascensions mythiques dans les Alpes, comme l'Alpe d'Huez, le mont Ventoux ou encore le col du Tourmalet.

D'après des sources bien informées dans le monde du cyclisme, avant le gros morceau dans les Alpes, le Tour passera ailleurs en Rhône-Alpes : le 13 juillet, le départ serait donné de Roanne. En revanche, d'après nos informations, le peloton ne passera pas par l'Isère cette année, mais plus au nord, et filera directement en Haute-Savoie, puis en Savoie.