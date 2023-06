Tour de France 2023 : chez Arkea-Samsic, Barguil comme capitaine et Champoussin en apprenti

Ce samedi 1 juillet, le Tour de France s'élancera de Bilbao en Espagne. L'équipe bretonne Arkéa-Samsic va partir à la chasse aux victoires d'étape. Les opportunités seront nombreuses notamment dès le début de la Grande Boucle avec les étapes dans le Pays Basque, très vallonnées et escarpées, de quoi correspondre au profil des deux leaders de chez Arkéa : Warren Barguil et Clément Champoussin.

À 31 ans et pour son 9e tour de France, Warren Barguil a l'expérience. Il sait gagner (2 victoires d'étape sur le Tour de France) sait aussi adapter sa condition physique en fonction des étapes. L'objectif cette année sera de lever les bras sur une étape, seul en tête, tout en gardant un œil sur le maillot à pois. "L'objectif premier avec l'équipe c'est de gagner une étape", précise le Breton en conférence de presse ce jeudi 29 juin.

"C'est évident que le maillot à pois m'intéresse mais quand on joue ce classement, il faut être un peu mathématicien. Il y a des étapes qu'il ne faut pas louper et d'autres où on peut laisser filer. Il va falloir que je fasse mes calculs", poursuit Warren Barguil, co-leader chez Arkéa-Samsic.

Seulement cette année, Warren Barguil fait aussi office de capitaine d'équipe, avec à sa charge des jeunes comme Clément Champoussin qui participe à son premier Tour de France. "Quand j'avais leur âge, de ne pas avoir de pression c'était le top", souligne le coureur breton de 31 ans. "C'est bien aussi d'avoir encore 1 an ou 2 pour continuer à progresser".

"C'est toujours un plaisir de rouler avec lui, j'ai encore beaucoup à apprendre et je pense que ces 3 semaines vont être bénéfiques", analyse Clément Champoussin l'autre leader de la formation Arkéa-Samsic.

Deux belles cartes à jouer, une fois l'un, une fois l'autre pour tenter un maximum de coup en échappée. Et puis avec la crainte du covid, des chutes, des abandons, chacun sera libre de faire sa course. Mieux vaut éviter de mettre ses oeufs dans le même panier.