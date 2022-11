Tour de France 2023 : découvrez le tracé des villages traversés dans les Landes lors de la 4e étape

Le nom des villages landais que traverseront les cyclistes lors de la 4e étape du Tour de France 2023, le 4 juillet, entre Dax et Nogaro, est dévoilé. France Bleu Gascogne vous indique où et à quelle heure vous rendre, si vous souhaitez voir passer la caravane et le peloton.

Le départ de cette étape de 182 kilomètres est prévu à Dax 13h20 (la caravane elle démarrera à 11h20). Les coureurs prendront la direction de Saint-Sever, où ils passeront vers 14h15, avant de rejoindre Labastide-d'Armagnac une heure après. Ils quitteront ensuite les Landes pour le Gers, avec un passage prévu à Eauze entre 15h50 et 16h, à Vic Fezensac aux alentours de 16h30, avant une arrivée prévue à Nogaro entre 17h12 et 17h34 précisément.

