CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le tracé des villages traversés en Gironde

France Bleu Gironde vous révèle ce mardi le détail des communes girondines traversées par les 7e et 8e étapes du Tour de France 2023. L'étape 7, le 7 juillet, partira de Mont-de-Marsan, dans les Landes, et entrera en Gironde au bout de 70 km de course, à Giscos. Les coureurs arriveront à Bordeaux via Langoiran, puis Latresne, et Bouliac. Le lendemain, le peloton démarrera de Libourne, passera par Pommerol, Abzac, Coutras, avant de rejoindre la Dordogne aux Eglisottes-et-Chalaures.

Le parcours en direction de Bordeaux ne comportera qu'une seule difficulté : la côte de Béguey classée en 4e catégorie. Les coureurs entreront en Gironde par Giscos et la départementale 10 et remonteront par Langon où ils traverseront la Garonne. Ils longeront ensuite le fleuve jusqu'à Cadillac qui avait déjà eu les honneurs du Tour il y a deux ans. Ce sera ensuite la côte de Béguey, puis Latresne, Floirac et sans doute le pont St-Jean avant le final promis aux sprinters sur les quais de Bordeaux. Le lendemain, le village du Tour s'installera pour la matinée à Libourne. Sur la route de Limoges, les coureurs ne rouleront que 30 kilomètres en Gironde. Ils passeront par Abzac, Coutras, Les Peintures avant de quitter le département au niveau des Eglisottes et Chalaures.

Le détail de l'étape Mont-de-Marsan Bordeaux

Le parcours de la 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux

Le parcours de la 7e étape

Le parcours de la 8e étape entre Libourne et la Dordogne