Tour de France 2023 : découvrez les 22 équipes et les 176 coureurs en lice cette année

22 équipes de huit coureurs seront alignées au départ de la 110e édition du Tour de France du 1er au 23 juillet. 176 coureurs seront présents à San Sebastian pour se lancer à l'assaut des 21 étapes.

ⓘ Publicité

Cinq équipes françaises seront de la partie : AG2R Citroën Team, Cofidis, Groupama-FDJ, Team Arkea-Samsic et TotalEnergies. Découvrez les coureurs sélectionnés, équipe par équipe.

Le tracé du Tour de France 2023 - ASO

Les 22 équipes du Tour de France 2023

AG2R Citroën (France)

À venir.

Alpecin Deceuninck (Belgique)

À venir.

Astana Qazaqstan Team (Kazakhstan)

À venir.

Bahrain Victorious (Bahreïn)

À venir.

Bora-Hansgrohe (Allemagne)**

Emanuel Buchmann (ALL), Marco Haller (AUT), Jai Hindley (AUS), Bob Jungels (LUX), Jordi Meeus (BEL), Nils Politt (ALL), Danny van Poppel (P-B).

**Cofidis (France)

À venir.

EF Education Easy Post (États-Unis)

À venir.

Groupama-FDJ (France)**

**David Gaudu (FRA), Kevin Geniets (LUX), Stefan Küng (SUI), Olivier Le Gac (FRA), Valentin Madouas (FRA), Quentin Pacher (FRA), Thibaut Pinot (FRA), Lars van der Berg (NED).

Ineos Grenadiers (Grande-Bretagne)

À venir.

Intermarché-Circus-Wanty (Belgique)**

**Lilian Calmejane (FRA), Rui Costa (POR), Biniam Girmay (ERY), Louis Meintjes (AfS), Adrien Petit (FRA), Dion Smith (NZL), Mike Teunissen (P-B), Georg Zimmermann (ALL).

Israël Premier Tech (Israël)

Guillaume Boivin (CAN), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LET), Nick Schultz (AUS), Corbin Strong (NZL), Dylan Teuns (BEL), Michael Woods (CAN).

Jumbo Visma (Pays-Bas)

À venir.

Lotto DSTNY (Belgique)**

Victor Campenaerts (BEL), Jasper De Buyst (BEL), Pascal Eenkhoorn (P-B), Caleb Ewan (AUS), Frederik Frison (BEL), Jacopo Guarnieri (ITA), Maxim van Gils (BEL), Florian Vermeersch (BEL).

**Movistar Team (Espagne)

À venir.

Soudal Quick-Step (Belgique)

À venir.

Team Arkea-Samsic (France)

À venir.

Team DSM (Pays-Bas)**

Romain Bardet (FRA), John Degenkolb (ALL), Matthew Dinham (AUS), Alexander Edmondson (AUS), Nils Eekhoff (P-B), Chris Hamilton (AUS), Kevin Vermaerke (USA), Samuel Welsford (AUS).

Team Jayco Alula (Australie)

Lawson Craddock (USA), Luke Durbridge (AUS), Dylan Groenewegen (P-B), Chris Harper (AUS), Christopher Juul-Jensen (DAN), Luka Mezgec (SLO), Elmar Reinders (P-B), Simon Yates (GBR).

**TotalEnergies (France)

À venir.

Trek Segafredo (États-Unis)

À venir.

UAE Team Emirates (Émirats Arabes Unis)

À venir.

Uno-X Pro Cycling Team (Norvège)**

Jonas Abrahamsen (NOR), Anthon Charmig (DAN), Jonas Gregaard Wilsly (DAN), Tobias Halland Johannessen (NOR), Alexander Kristoff (NOR), Rasmus Tiller (NOR), Torstein Træen (NOR), Soren Wærenskjold (NOR).

Les 21 étapes du Tour de France 2023 © Visactu

► Notre dossier spécial Tour de France 2023