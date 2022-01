Tour de France 2023 : découvrez les trois premières étapes au Pays basque

Les trois premières étapes du Tour de France 2023 ont été dévoilées ce mercredi depuis le Palais des congrès de Vitoria-Gasteiz, au Pays basque espagnol. 530 km de course sur trois jours. Après un Grand Départ à Bilbao le 1er juillet, la première étape restera autour de la capitale de la province de Biscaye. La deuxième étape le lendemain 2 juillet partira de Vitoria-Gasteiz, pour finir à St-Sébastien (Donostia en basque). La troisième étape partira d'Amorebieta-Etxano, et doit finir côté français, mais la ville d'arrivée n'a pas été annoncée ce mercredi.

Une arrivée de la troisième étape côté français

Dans le détail, le 1er juillet, l'étape inaugurale de la 120e édition sera longue de 185 km, un parcours circulaire entre Bilbao et Bilbao sur les routes de Biscaye, sur la côte et la réserve de la biosphère d'Urdabai, et deux traversées de Gernika. Une étape cabossée avec un final difficile au Vivero et Pike Bidea. "Cinq ascensions répertoriées. Une étape de puncheurs" analyse Christian Prudhomme, le patron du Tour. Il s'agit d'une boucle autour de la ville, comme cela a pu être vu à Nice, ou à Bruxelles dernièrement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La deuxième étape s'étalera sur 210 km entre Vitoria-Gasteiz direction Saint-Sébastien, avec une montée finale au Jaizkibel, en sens inverse, mais tout aussi dure que lors de la Clasica San Sebastián. Elle passera par Hernani, ville célèbre entre autres pour sa bataille, à la demande du ministre de la Culture basque.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La troisième étape longera 80km de la côte basque avant de passer par Saint Sébastien, Irun puis de "prendre les routes de Labourd"... pour aller jusqu'à Bayonne ? La ville d'arrivée n'a pas été annoncée ce mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Grand Départ depuis Bilbao avait été annoncé le 26 mars dernier devant le musée Guggenheim. On savait déjà que la première étape resterait autour de Bilbao, que la deuxième étape irait de la province de Biscaye à celle d'Alava dont Vitoria-Gasteiz est la ville principale. Et qu'à l'occasion de la troisième étape, les coureurs rallieraient le Pays basque français.

Il y a eu un seul Grand départ du Tour de France depuis l'autre côté des Pyrénées : San Sebastian en 1992. Le prochain départ du Tour sera également donné depuis l'étranger. Il s'élancera de Copenhague, au Danemark.