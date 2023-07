Tour de France 2023 : des matelas gonflables pour sécuriser la descente du col de la Loze

La sécurité dans les descentes est l’une des grandes préoccupations des organisateurs de ce Tour de France 2023. Tout le monde a en tête la mort tragique de Gino Mäder sur le Tour de Suisse. Les nombreuses chutes du week-end dernier ont ravivé les frayeurs. C’est pour ça que ce mercredi, pour la 17e étape entre Saint-Gervais et Courchevel, des matelas de protection utilisés d’habitude pour le ski ont été installés dans la descente du col de la Loze.

ⓘ Publicité

"Les coureurs sont à 90 km/h dans la descente, il faut sécuriser"

Un système qui va être testé dans un virage particulièrement dangereux, explique André Bancala, coordinateur de l'Assemblée des départements de France. "On monte dans ce col de la Loze à 2.300 mètres d'altitude, et la difficulté du jour en terme de sécurité c'est la descente qui est dangereuse, elle tourne beaucoup, les coureurs sont à 90 km/h parfois. On a donc décidé d'installer des matelas gonflables, à titre exceptionnel, dans un virage particulièrement dangereux".

Ces matelas ont la particularité de pouvoir encaisser des chocs importants. Ils ont été utilisés pour les Mondiaux de ski de Méribel et Courchevel.

Des bottes de paille, de la peinture fluo pour sécuriser le parcours

La route du Tour de France, il faut la préparer chaque jour pour assurer la sécurité des coureurs et du public. André Bancala, et toute son équipe des Départements de France s'affairent sur chaque étape dès l'aube pour sécuriser le parcours.

Avec le camion technique baptisé "le gros Léon", ils reconnaissent les routes de l'étape du jour pour installer des bottes de paille, marquer les obstacles avec de la peinture rose fluo ou faire ce qu'on appelle du piquetage-cordage dans les endroits où il est impossible d'installer des barrières.

Des bottes de paille sont installées tout le long du parcours pour sécuriser les passages dangereux © Radio France - Isabelle Gaudin

Le gros Léon aux manettes

"Le gros Léon" est doté d'une balayeuse à l'avant pour enlever les gravillons et les objets gênants sur la route. Il est aussi équipé d'une cuve de 2.000 litres d'eau qui lui permet de nettoyer la route, d'arroser le bitume et de le refroidir, quand il fait trop chaud.