Tour de France 2023 : deux étapes en Béarn et en Bigorre

C'est ce jeudi matin que le parcours du Tour de France est dévoilé. D'après nos informations, le Béarn et la Bigorre seront bien servis pour l'édition 2023. Avant d'arriver chez nous, le Tour passe par le Pays Basque et par les Landes, par Dax. Cette 110e édition du Tour marque le retour de Pau et du col du Tourmalet.

ⓘ Publicité

Un tracé en fonction du parc national des Pyrénées

"Le Tour de France sera bien présent à Pau en 2023 et Pau sera ville de départ" nous a-t-on dit ces derniers jours. La 5e étape probable, le 5 juillet, serait un départ de Pau et une arrivée à Laruns. Il s'agit d'une étape qui avait déjà eu lieu, en 2020 notamment. Le lendemain, le 6 juillet, aurait lieu la 6e étape en Bigorre.

La rumeur d'un contre-la-montre à Tarbes a circulé mais finalement ce n'est pas ce qui domine. D'après nos informations, pour la 6e étape, il faut plutôt imaginer un départ de Tarbes, un passage par le Tourmalet et une arrivée à Cauterets. Le col du Tourmalet, grand absent du parcours en 2022, reste un des sommets les plus empruntés par le peloton.

Dans la presse on a pu lire qu'une arrivée au Pont d'Espagne était envisageable. Peu probable voire impossible parce que ce serait en plein Parc National. Avec le public, c'est prendre le risque qu'il y ait beaucoup de déchets. En revanche, d'après nos informations, l'arrivée se ferait au plateau du Cambasque qui s'arrête à la lisière du parc national. Après cette étape en Bigorre, le Tour de France retourne dans les Landes. Le 7 juillet, départ de la 7e étape à Mont-de-Marsan.