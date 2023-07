Tour de France 2023 : "Il y a de quoi faire un beau feu d'artifice dans les Vosges", selon Axel Zingle

Quatre ans après une arrivée à Colmar et un départ à Mulhouse, le Tour de France est de retour en Alsace ce samedi. Les cyclistes partiront à 13h30 de Belfort, ils franchiront 6 cols dont le Petit Ballon et le Platzerwasel, avant de rallier l'arrivée au Markstein en fin d'après-midi (vers 17h).

Il n'y a plus guère de suspense pour le maillot jaune, car Jonas Vingegaard a écœuré la concurrence, et pointe loin devant Tadej Pogačar au classement général (7 minutes et 35 secondes d'avance pour le Danois).

Les principaux enjeux de cette étape dans les Vosges concerneront la lutte pour le maillot à pois (le classement est dominé pour l'instant par l'Italien Giulio Ciccone), la bataille pour les places au général et la victoire au Markstein.

Axel Zingle sera très encouragé à Soultzeren

Axel Zingle, le local de l'étape, aura la chance de pédaler sur les routes de son enfance. Il passait ses vacances chez ses grands-parents paternels à Soultzeren, où les cyclistes du Tour passeront ce samedi peu avant 16h.

"Je pense qu'il y aura du monde, je m'attends à être bien soutenu, sourit Axel Zingle. Je sais où seront mes proches. Je vous laisse la surprise".

Le papa Christian et le demi-frère Gaël ont sillonné les montées du Petit Ballon et du Platzerwasel ces derniers jours pour peindre partout des encouragements "Zingle" sur la chaussée. Une banderole en son honneur sera déployée à Soultzeren.

Axel Zingle a connu un début de tour mouvementé. Le coureur de Cofidis a chuté, il a été malade et a passé plusieurs journées devant la voiture balai. Mais il a tenu bon et il pourra donc rouler sur ses terres d'enfance.

"Pour mon premier tour, j'ai connu beaucoup d'émotions, rembobine-t-il. L'équipe a gagné deux victoires d'étape. Mais on a eu aussi des émotions moins bonnes, avec notamment la chute d'Alexis Renard, qui nous a quittés. Je suis passé sur mes routes d'entraînement à Belleville, où j'habite. Et maintenant, je vais passer sur mes routes d'enfance, ça sera spécial".

Le Petit Ballon et le Platzerwasel, un sacré enchaînement de cols

Cette étape vosgienne sera courte (133,5 km) mais musclée selon Axel Zingle : "Il y a une spécificité qu'on ne retrouve pas sur les autres étapes de montagne. Les deux bosses s'enchaînent sans vallée. Le Petit Ballon est une montée difficile, la descente est très rapide et technique sur une petite route. Et ensuite on prend un virage en épingle pour attaquer le Platzerwasel, qui est aussi très difficile. Donc il y a de quoi faire encore un beau feu d'artifice. Pour le classement général, il y a beaucoup d'écart, mais ça peut encore bouger un peu".