Tour de France 2023 : la dernière étape partira de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le tracé officiel du Tour de France 2023 sera dévoilé dans la matinée de ce jeudi 27 octobre par le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme. La dernière étape de cette 110ème édition arrivera, comme d'habitude, sur les Champs-Elysées à Paris et partira de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus précisément, du vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux.

ⓘ Publicité

Cela récompense tous les efforts faits pour le cyclisme, et le vélo en général par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'après son vice-président délégué aux sports, Laurent Mazaury, depuis la construction de ce vélodrome en vue des JO 2012, finalement pour Londres.

"Le vélodrome a accueilli les championnats du monde de cyclisme sur piste en 2015 et vient d'accueillir ceux de 2022. Cela s'inscrit aussi dans la droite ligne des efforts que nous faisons en accueillant les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le vélodrome et également sur la piste de BMX située juste à côté. La Colline d'Elancourt qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera les épreuves de VTT des JO et puis, les épreuves de cyclisme sur route féminines et masculines passeront dans la ville", décrit l'élu.

Peut-on espérer un départ fictif et festif à l'intérieur même du vélodrome ?

"Je ne sais pas s'il y aura un départ fictif comme on a pu connaître depuis l'Arena à La Défense. Il reste quand même un ou deux problèmes techniques à régler car la piste, l'aire centrale du vélodrome, est surélevée par rapport à l'extérieur. On y accède par des escaliers donc c'est encore trop tôt pour le dire. Même s'il n'y a pas de départ à l'intérieur, ce sera juste devant. Il y a la Place de la Paix céleste qui est vraiment à 15 centimètres du vélodrome, qui est à l'extérieur et qui peut accueillir beaucoup de monde", estime Laurent Mazaury.

La présentation du parcours est à suivre, en vidéo, sur francebleu.fr à partir de 11h30 ce jeudi 27 octobre. Le Tour de France 2023 se déroulera du 1er au 23 juillet.