Tour de France 2023 : "La ville élue c'est Bayonne, mais c'est tout le Pays basque qui va en profiter"

Le parcours du Tour de France 2023 dévoilé, et le mystère de l'étape au Pays basque nord levé. Ce jeudi, à Paris, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France a détaillé les 21 étapes de l'édition 2023 de la Grande Boucle. Depuis janvier, on savait que le Grand Départ serait donné depuis Bilbao en Biscaye. Les trois premières étapes auront lieu en Euskadi, et la troisième au départ d' Amorebieta-Etxano en Biscaye avait créé le suspense puisque le tracé s'arrêtait à Irun. "On avait laissé un peu le doute" sourit Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France_._ La troisième étape s'achèvera donc dans la capitale labourdine. "Bayonne, c'est la ville élue, mais je pense que c'est le Pays basque qui va en profiter".

Après un début d'étape le long de la côte atlantique, côté espagnol, la frontière passée, les coureurs poursuivront leur route le long de la Corniche . "Dès le passage de la frontière, on va aller sur le bord de mer jusqu'à Saint-Jean-de-Luz", détaille Thierry Gouvenou. "Après, on rentrera dans les terres pour se positionner dans le bon sens pour que ce soit le moins difficile possible". Direction Saint-Pée-sur-Nivelle pour le Tour de France, précisant que cette fois, "on ne va pas jusqu'à Espelette ni Cambo, on coupe en travers par la magnifique forêt et on reprend une belle nationale pour finir et entrer à Bayonne."

"Des conditions idéales pour un sprint royal"

Pas d'arrivée en hypercentre de Bayonne comme c'était le cas en 2003 sur les allées Paulmy : "Avec la vitesse à laquelle vont les coureurs maintenant, avec tous les aménagements urbains qui ont été faits ces dernières années, ce n'est plus possible d'avoir une arrivée assez sûre pour éviter les grosses chutes et donc on a dû aller se déporter un petit peu". Et Thierry Gouvenou l'assure "on sera dans des conditions idéales pour avoir un sprint royal".

Les coureurs devraient de ce fait passer le long du Stade Jean Dauger et terminer leur course, après le pont qui passe au-dessus de la Nive, sur l'avenue de l'Aquitaine au dessus du parking de Glain dans le centre de Bayonne. Avant de prendre la route de Dax, dans les Landes, pour la 4e étape . La fin d'un voyage de trois jours par le Pays basque. Le Tour de France se tiendra du 1er au 23 juillet 2023.