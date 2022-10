Tour de France 2023 : le Jura et la Franche-Comté sans doute sur la carte de la Grande Boucle

La Franche-Comté devrait à nouveau accueillir le Tour de France en 2023. Plus on se rapproche du 27 octobre jour de la présentation officielle par les organisateurs, et plus l'hypothèse de deux étapes en Franche-Comté semblent se confirmer. Il pourrait y avoir une étape jurassienne, le vendredi 21 juillet suivi d'un départ dans Territoire de Belfort pour rejoindre l'Alsace, le samedi 22 juillet.

La seule certitude, c'est que le Tour de France 2023, ne passera pas par la Planche-des-Belles-Filles . Il faut dire que sur les dix dernières édition, il y avait eu 6 arrivées au sommet en Haute-Saône.

Une étape dans le Jura

La première étape à traverser la Franche-Comté devrait se tenir le 21 juillet à deux jours de l'arrivée du Tour de France à Paris. Pour le départ, on évoque Moirans-en-Montagne, pour l'arrivée, les options sont nombreuses, mais après Champagnole et Dole servies ces deux dernières années, le président du comité départemental Clément Pernot, élu référent des organisateurs du Tour, a encore fait de son mieux pour que le passage de la Grande Boucle mette en lumière une autre cité jurassienne de renom.

Si à Arbois, les élus assurent que le Tour 2023 ne les concernent pas, en revanche à Poligny ou St Claude, personne ne vient démentir ni confirmer un passage des cyclistes de la grande boucle. D'ailleurs le plus grand hôtel de standing du secteur, à quinze minutes à peine en voiture de Poligny, affiche quasiment complet dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet 2023. Une mystérieuse société, baptisée Tours Event, a déjà bloqué 40 des 50 chambres de l'établissement.

Belfort ville départ ?

Pour l'avant dernière étape, le samedi 22 juillet, c'est Belfort qui semble être l'hypothèse la plus probable côté départ. Cela permettrait une arrivée en Alsace , au Grand Ballon, où pourquoi pas pousser jusqu'au Markstein, lieu d'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes l'an dernier. Là aussi, les réservations d'hébergements sont un bon indicateurs. Les hôtels de la cité du Lion sont complets pour la nuit du vendredi au samedi 22 juillet.

De nombreuses étapes en Franche-Comté par le passé

Le Tour de France est déjà passé de nombreuses fois en Franche-Comté. L'an dernier, pour l'édition 2022, il y avait d'ailleurs deux étapes. La 7e étape, et l'arrivée à la Planche-des-Belles-Filles où Tadej Pogacar s'était imposé . Et la 8e sur les routes de Franche-Comté qui reliait Dole à Lausanne .

Enfin le Tour de France Femmes avait même choisi un final en Haute-Saône, sur les hauteurs de la Planche-des-Belles-Filles, où Annemieke van Vleuten s'était imposée en championne.