Tour de France : le pass sanitaire exigé au départ et à l'arrivée des étapes bretonnes

Le pass sanitaire sera obligatoire dès 11 ans lors de la présentation des équipes du Tour de France, ce jeudi après-midi à Brest, ainsi que dans des zones spécifiques lors des départs et des arrivées des quatre étapes bretonnes. Le pass sanitaire se présente sous la forme d'un QR code individuel, qui atteste que la personne qui le présente remplit bien certaines conditions de vaccination ou de test récent, pour l'essentiel un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Il y aura aussi une jauge fixée à plusieurs milliers de spectateurs en fonction des sites.

Accès libre le long des routes

Pas besoin de vaccin ni de test en revanche pour voir le peloton passer le long de la route, la quasi totalité des 3.400 km de parcours sera en accès libre. Le port du masque y sera simplement recommandé. En montagne, seule restriction : une quinzaine de cols ne seront accessibles qu'à pied ou à vélo.

La caravane sera au grand complet cette année, 150 véhicules vont distribuer porte-clés, bobs ou stylos une à deux heures avant le passage des coureurs.

Les coureurs dans une bulle sanitaire

Comme l'année dernière, les coureurs seront dans une bulle sanitaire. Ils devront passer deux tests PCR avant l’épreuve, deux autres lors des journées de repos et un autre à Laval (5e étape). Comme l’an passé, les visiteurs et les familles des coureurs seront interdits d’accès dans les hôtels des équipes.

Changement notable par rapport à l'année passée, l'éventuelle exclusion d'une équipe concernera deux cas de covid-19 pour des coureurs de la même équipe et non plus pour deux personnes, coureurs et encadrement compris.