Tour de France 2023 : les 10 étapes à ne pas manquer

Cette 110e édition du Tour de France promet du spectacle, des larmes, de la joie et pas mal de crampes pour les 176 coureurs . D'entrée de jeu, la Grande Boucle démarre fort avec une première étape inhabituellement difficile samedi 1er juillet à Bilbao, au Pays Basque espagnol.

Le peloton s'attaque ensuite directement aux Pyrénées, ce qui permettra certainement aux leaders de prendre une option intéressante au classement général. Le Tour grimpera au sommet du puy de Dôme, pour la première fois depuis 35 ans. Les étapes alpestres s'annoncent totalement folles cette année avec le monstrueux Col de la Loze en apothéose. L'avant-dernière étape en Alsace, destinée aux grimpeurs, promet d'être passionnante. 10 étapes en particulier qu'il ne faut rater sous aucun prétexte, suivez le guide !

Le parcours du Tour de France 2023 - ASO

**Pour agrandir la carte, cliquez ici

1ère étape, samedi 1er juillet, Bilbao - Bilbao (182 km)

Pour le Grand départ de ce Tour de France 2023, les 176 coureurs sillonneront les routes du Pays Basque espagnol. Cette boucle cabossée de 182 km au départ de Bilbao promet du spectacle dès la première journée dans une région où le cyclisme est roi. Une "étape de puncheurs", selon Christian Prudhomme, patron de la Grande Boucle, avec cinq ascensions répertoriées. La bataille pour s'emparer du premier Maillot jaune s'annonce prometteuse.

2e étape, dimanche 2 juillet, Vitoria Gasteiz - Saint-Sébastien (209 km)

Deuxième jour du Tour, et deuxième étape qui s'annonce palpitante. Toujours sur les routes du Pays Basque espagnol, le peloton s'attaque à la plus longue étape de l'édition 2023. Encore des belles bosses en perspective avec notamment le Jaizkibel (8,1 km à 5,4%) avec des passages avoisinant les 10%. Les coureurs grimperont la montée en sens inverse de ce qui se fait habituellement lors de la Classique San Sebastian.

4e étape, mardi 4 juillet, Dax - Nogaro (182 km)

Première étape du Tour 2023 à avoir été cochée par tous les sprinteurs. L'arrivée se jouera très certainement au sprint massif sur le circuit Paul Armagnac, habituellement réservé aux voitures ou aux motos. Sans difficulté majeure sur le parcours, le peloton ne devrait pas avoir de mal à contrôler une éventuelle échappée. Le final, sur une ligne droite de 800 mètres, promet d'être explosif.

6e étape, jeudi 6 juillet, Tarbes - Cauterets-Cambasque (145 km)

Premier grand rendez-vous avec la haute montagne de cette Grande Boucle 2023. Et l'occasion de dire au-revoir aux Pyrénées. Les coureurs devront gravir le Col d'Aspin, le Col du Tourmalet avant de s'attaquer à la montée finale vers Cauterets-Cambasque. Un profil d'étape idéal pour les leaders d'équipe qui voudront frapper un grand coup. L'occasion aussi pour les puncheurs de s'emparer du Maillot jaune avec les 16 km à 5,4% de la montée au plateau du Cambasque, un obstacle qui n'est pas "insurmontable" selon Christian Prudhomme.

9e étape, dimanche 9 juillet, Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme (182 km)

Sans aucun doute dans le top 3 des étapes à rater sous aucun prétexte cette année ! Le Puy de Dôme fait son grand retour après 35 ans d'absence, et surtout 60 ans après le duel légendaire entre Anquetil et Poulidor. Les routes d'Auvergne mettront les jambes du peloton à rude épreuve et il faudra garder de l'énergie pour l'ascension finale du mythique volcan. Les quatre derniers kilomètres flirtent avec les 12% de moyenne.

13e étape, vendredi 14 juillet, Châtillon-sur-Chalaronne - Grand-Colombier (138 km)

Jour de fête nationale et un vrai feu d'artifice attendu sur la route du Tour de France ! Après un début d'étape plat, le final s'annonce dantesque avec une arrivée au Grand Colombier, ici même où Tadej Pogacar avait remporté la 15e étape du Tour 2020, devant son compatriote slovène Primoz Roglic. Le peloton devra avoir les jambes solides pour grimper les montées du plateau d'Hauteville-Lompnes puis la pyramide du Bugey.

14e étape, samedi 15 juillet, Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil (152 km)

Rebelote le lendemain avec une étape 100% alpestre qui promet du spectacle. Au programme de la journée : quatre cols majeurs avec le Col du Cou, le Col du Feu, inédit sur la Grande Boucle, le Col de la Ramaz avant de terminer avec le monstrueux Col de Joux-Plane par le versant sud. Au total, 4.200 mètres de dénivelé pour un parcours qui risque de faire des dégâts. Attention également à la longue descente vers Morzine qui ne pardonne aucune erreur de trajectoire.

16e étape, mardi 18 juillet, Passy - Combloux (contre-la-montre) (22,4 km)

Il s'agit de l'unique contre-la-montre de cette édition 2023 du Tour de France et il a la particularité d'avoir été tracé pour les grimpeurs. Une boucle de 22,4 km en Haute-Savoie qui donnera certainement des sueurs froides aux sprinteurs. Les coureurs devront gravir la côte de Domancy, rebaptisée route Bernard-Hinault, en référence à son titre de champion du monde arraché en 1980 dans cette ascension aussi brève que terrible. Christian Prudhomme, patron du Tour de France résume les enjeux : ce sera "une occasion pour celui qui s’élancera en jaune d’affirmer sa supériorité ou pour ses rivaux de lancer la reconquête susceptible de s’étaler sur toute la semaine".

17e étape, mercredi 19 juillet, Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel (166 km)

Ce sera le plus gros morceau de cette 110e édition de la Grande Boucle. Une étape dantesque avec un dénivelé de 5.000 mètres à encaisser. Le peloton enchaînera le Col des Saisies, le Cormet de Roselend, la côté de Longefoy, le terrible Col de la Loze (28 km à 6%) avant de terminer à l'altiport de Courchevel. Une étape certainement déterminante pour savoir qui portera la Maillot jaune à Paris. Spectacle garanti !

20e étape, samedi 22 juillet, Belfort - Le Markstein Fellering (133 km)

Tout sera encore permis lors de cette dernière étape avant les Champs-Elysées. Une étape courte mais intense avec toute une succession de cols vosgiens promise aux grimpeurs, quasiment inédit pour à la veille de l'arrivée. Au programme : 3.600 mètres de dénivelé et cinq sommets. Après le passage du Ballon d'Alsace, les coureurs devront venir à bout du COl de la Croix des Moinats, le Col de la Grosse Pierre, la Schlucht, le Petit Ballon et le Platzerwasel. Le final sera inédit avec une arrivée sur les hauteurs du Markstein.

