Tour de France 2023 : les commerçants limougeauds se préparent à l'arrivée de la 8ème étape

Ça y est, le Tour de France débarque en Limousin ! La 8è étape part de Libourne à 12h30, pour une arrivée à Limoges prévue aux alentours de 17h. Depuis plusieurs semaines, les commerçants du centre-ville sont avertis et se préparent à cet évènement, surtout place Jourdan, aux premières loges de l'arrivée de la 8ème étape.

En face de la ligne d'arrivée

Il y a les chanceux, comme le restaurant Papa Trattore, qui a le meilleur point de vue. Sa terrasse est surélevée, elle est pile en face de la ligne d'arrivée. Donc forcément, ils mettent le paquet. "Ce qu'on a prévu, c'est de faire une buvette avec une tireuse" explique Coralie, la gérante.

Même si elle sera fermée pour l'arrivée de la 8ème étape, la pharmacie place Jourdan a joué le jeu et décoré ses vitrines. © Radio France - Philippine Thibaudault

Pas très loin, le bar-tabac Le Vizir, a la même vue sur l'arrivée. Olivier, le gérant, n'en est pas à son premier Tour de France. Il sait comment s'adapter à ce genre d'événement. "Je fais uniquement de la vente à emporter, dès 5h30. Et déjà, il y aura toute la partie technique qui va s'installer. Donc il va y avoir aussi des petits-déjeuners à prévoir" planifie le gérant.

"Ce n'est pas une émulation de Tour de France"

Au coin de la place Jourdan, la pharmacie ne peut pas participer à la grande fête du vélo. Elle reste fermée à contrecœur. "Tout est fermé, Il y a des barrières partout" prévient Jean-Jacques, le pharmacien. "Mon personnel ne peut pas venir. Je n'ai aucune livraison. J'ai décoré par contre, notamment avec un vélo d'un vieux fabricant de vélos à Limoges" continue le pharmacien.

Quand un magasin d'arts de la table se met au vélo... © Radio France - Fabienne Joigneault

Quand on dépasse la place Jourdan, c'est moins la fête dans les commerces. Jean-François Paillou, président de l'association des commerçants, pointe du doigt le manque d'investissements et d'organisation de la mairie de Limoges. "On n'a reçu aucune affiche ou goodies concernant le Tour de France. Donc on va se retrouver avec des vitrines qui n'annoncent pas le Tour de France. Ce n'est pas une émulation du Tour de France" conclue le représentant, qui attend de voir si Limoges sera bien en jaune...ou pas.