Tour de France 2023 : les coureurs attendus avec impatience par les fans de vélo au Markstein

Alain et Claude attendent avec impatience les coureurs

Après 4 ans d'absence, le Tour de France est de retour en Alsace ce samedi. Les cyclistes partiront à 13h30 de Belfort , ils franchiront 6 cols dont le Petit Ballon et le Platzerwasel , avant de rallier l'arrivée au Markstein en fin d'après-midi (vers 17h). Sur place, les meilleurs spots ont été rapidement pris d'assaut par les campings cars.

Les campings cars dans la place dès mercredi

Dès mercredi, il fallait jouer des coudes pour trouver une place pour les campings cars. Beaucoup sont venus très tôt et ils ont eu raison.

"On pensait monter jeudi, mais le copain il a dit, il faut monter avant parce que sinon il n'y aura pas de place," explique Alain, venu avec un groupe d'amis de Pulversheim, près de Mulhouse. Claude, le copain a eu le nez creux, ils ont réussi à trouver facilement une place, mais ils ont été rejoints par beaucoup de monde.

Claude et Alain discutent avec les cyclistes qui montent le col du Platzerwasel © Radio France - Guillaume Chhum

Depuis, le parking est plein au col du Platzerwasel. "Nous on est chaud pour le Tour de France. Ici c'est un col stratégique. Ce que j'aime c'est l'ambiance, c'est convivial et c'est sympa," raconte Claude.

Le ravitaillement est prêt avant l'arrivée de la caravane et des coureurs

Pour tenir plusieurs jours, les amis et tous les campings caristes ont prévu du ravitaillement, en attendant le jour J.

"On a le salé pour l'apéro. Les frigos sont pleins, on a nos tomates du jardin, tout est prêt ! On discute avec les voisins, c'est très bien," détaille Karine qui a tout préparé.

Tout ce petit monde attend maintenant avec impatience la caravane et bien sûr les coureurs, au sommet du col du Platzerwasel.

Les campings cars sont dans la place © Radio France - Guillaume Chhum