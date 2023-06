Tour de France 2023 : les coureurs français à suivre et les grands favoris de cette 110e édition

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris du Tour de France 2023

Les coureurs Français réussiront-ils à enflammer cette 110e édition du Tour de France ? Le duel Jonas Vingegaard - Tadej Pogacar aura-t-il bien lieu ? Quel coureur a le potentiel pour tirer son épingle du jeu ? Alors que la Grande Boucle débute samedi à Bilbao au Pays Basque espagnol, France Bleu passe les effectifs en revue.

ⓘ Publicité

Bardet et Gaudu visent le podium, Pinot et Alaphilippe les étapes

Avec cinq équipes et 31 coureurs, la France a largement de quoi animer ce Tour de France 2023. Mais pour rêver de Maillot jaune sur les Champs-Élysées, il faudra sans doute attendre encore. Sauf improbable exploit et coup du sort, le maillot le plus convoité du cyclisme atterrira sur les épaules d'un étranger le 23 juillet à Paris. Cela fait 38 ans désormais que la France attend un héritier à Bernard Hinault, dont le nom revient comme une ritournelle à chaque mois de juillet, comme celui de Yannick Noah avant Roland-Garros.

Deux coureurs français semblent avoir les ressources nécessaires pour grimper sur le podium. À commencer par David Gaudu (Groupama - FDJ), 4e du Tour l'an dernier pour sa première en tant que leader de son équipe. Depuis un an, le Breton a progressé, comme en témoigne sa belle deuxième place sur le dernier Paris-Nice. Il a su tenir tête à Pogacar et se montrer parfois supérieur à Vingegaard. Le tracé de cette 110e édition est taillé pour convenir à David Gaudu, comme l'unique contre-la-montre en montagne, et l'objectif est clairement un podium à Paris le 23 juillet.

L'autre Français qui vise clairement un podium, c'est Romain Bardet (Team DSM). A 32 ans, l'Auvergnat va disputer son 10e Tour de France. Avec deux podiums (2e en 2016 et 3e en 2017), il fait partie des Français les plus réguliers dans le Tour ces dernières années. Le leader de l'équipe DSM a, depuis, connu des saisons plus compliquées. Sa belle 6e place l'an dernier peut laisser espérer du mieux cette année. Le parcours très montagnard de l'édition 2023 lui va comme un gant.

À lire aussi Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de France 2023

Pour Julian Alaphilippe, c'est un grand retour. Absent de la Grande Boucle l'an passé, trop juste après une grosse chute sur Liège-Bastogne Liège, le chouchou du public semble déterminer à tenter quelque chose sur le Tour. S'il ne vise pas le classement général, le puncheur rêve d'ajouter des victoires d'étape à son beau palmarès (six victoires) et pourquoi pas quelques jours en Jaune.

Idem pour Thibaut Pinot , désormais équipier de son leader David Gaudu. Pour son dernier tour avant de raccrocher, il compte bien frapper un grand coup pour décrocher une ou plusieurs victoires d'étape. On se souvient de ses exploits à l'Alpe d'Huez en 2015, dans le Tourmalet en 2019 et son podium, 3e, en 2014.

À lire aussi Le cycliste Thibaut Pinot annonce sa retraite à la fin de la saison

Les autres Français en mesure d'animer le Tour

D'autres Français promettent d'ambiancer la course comme Christophe Laporte, coureur de la grosse écurie Jumbo-Visma, celle de Vingegaard, le tenant du titre. Certainement l'un des Français les plus en forme actuellement, il a réussi un très beau début de saison avec le doublé Gand-Wevelgem - À travers les Flandres. Il s'est offert deux victoires lors du Critérium du Dauphiné.

Il faudra aussi garder un œil sur le nouveau champion de France Valentin Madouas , équipier de Gaudu et Pinot, Bryan Coquard lors des arrivées massives, Warren Barguil, Guillaume Martin , Aurélien Paret-Peintre, Quentin Pacher ou encore Tony Gallpin.

Les grands favoris : Vingegaard - Pogacar, duel au sommet

Deux coureurs, vainqueurs des trois dernières éditions, sortent clairement du lot. Jonas Vingegaard, deuxième en 2021 avant de gagner son premier Tour l'an dernier. Et Tadej Pogacar, lauréat en 2020 et 2021, puis deuxième en 2022. Les deux restent sur un début de saison époustouflant. Vingegaard vient de survoler le Dauphiné. Pogacar a lancé son année sur des bases dignes d'Eddy Merckx, avec des victoires à Paris-Nice et au Tour des Flandres, notamment.

Mais le Slovène a connu un coup d'arrêt important en se brisant le poignet le 23 avril pendant Liège-Bastogne-Liège. Il a fait un retour rassurant ce week-end dans son championnat national. Sera-t-il totalement prêt pour reconquérir le Tour ? Vingegaard ne pourra, lui, compter sur Primoz Roglic, au repos après sa victoire au Giro, mais aura toujours le couteau suisse belge Wout Van Aert à ses côtés. Pour le timide Danois, l'interrogation porte d'abord sur sa capacité à résister à la double pression d'être leader unique et tenant du titre.

Les outsiders en embuscade

Si le duo Vingegaard - Pogacar devrait survoler le Tour 2023, d'autres coureurs sont en embuscade pour chasser les étapes ou pour profiter du moindre faux pas des deux favoris. On peut penser à l'Australien Jay Hindley, vainqueur du Giro 2022 ou Ben O'Connor, leader d'AG2R-Citroën, quatrième du Tour en 2021.

Les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa seront aussi sur le coup. Il faudra également garder un oeil sur l'Equatorien Richard Carapaz et les Colombiens Daniel Martinez et Egan Bernal, qui fait son grand retour trois ans après sa dernière participation.

Enfin, on surveillera avec attention les performances du Britannique Mark Cavendish, 38 ans, qui espère remporter une 35e victoire d'étape afin de battre le record qu'il partage avec Eddy Merckx.

► Notre dossier Tour de France 2023