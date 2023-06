Tour de France 2023 - Les coureurs ont pu reconnaître la montée du puy de Dôme

Le dimanche 9 juillet, le Tour de France 2023 va faire son retour au sommet du puy de Dôme après 35 ans d'absence. La 9e étape de la course partira de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, le village de Raymond Poulidor pour une arrivée qui sera donc jugée sur le volcan auvergnat.

Ce vendredi matin, le conseil départemental, qui gère le site, avait laissé l'accès aux équipes qui participent au Tour 2023 pour que les coureurs puissent reconnaître cette ascension mythique mais rarement possible . L'Auvergnat Rémi Cavagna e l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a savouré, "ça fait plaisir parce que c'est pas souvent, c'est une belle montée, j'adore (...) c'est raide mais c'est assez linéaire, il n'y a pas de gros gros pourcentage à part les 50 derniers mètres où c'est un peu plus dur".

"Une explication entre grimpeurs

Avec un profil de 9%, et une route étroite qui monte en escargot, le profil de cette fin d'étape est bien particulier, "on a l'impression qu'on fait comme une ligne droite de 4,2 km, donc y'a jamais de temps de récup et je pense que ça va jouer un rôle dans l'étape" explique Rémi Cavagna. D'autant que les coureurs auront déjà assuré la montée depuis Clermont-Ferrand avant ces derniers kilomètres. "Avant y'a 10 minutes de montée avec la baraque donc ça fait une ascension de 30, 35 minutes et je pense que c'est un peu long. Ce sera une explication entre grimpeurs quand même je pense".

Le profil des 13 derniers kilomètres de la 9e étape du Tour de France 2023 entre Saint-Léonard-de-Noblat et le puy de Dôme. - ©ASO

Les coureurs étaient nombreux sur place beaucoup participent à partir de dimanche au Critérium du Dauphiné , lui aussi organisé par ASO. Après une rapide pause au sommet, ils sont redescendus, toujours à vélo et seuls sur la route.

Les coureurs ont quand même apprécié un instant le paysage depuis le sommet du puy de Dôme, avant de redescendre, à vélo toujours.