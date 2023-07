Tour de France 2023 : ce qu'il faut retenir de cette deuxième semaine

Les coureurs du Tour de France 2023 vont profiter de la journée de lundi pour se reposer après six étapes particulièrement éprouvantes. Cette deuxième folle semaine s'est achevée ce dimanche : le Néerlandais Wout Poels s'est imposé à l'issue de la 15e étape à Saint-Gervais Mont-Blanc en Haute-Savoie. France Bleu vous propose de revenir sur les grands moments des six dernières étapes.

1 - La bataille (très attendue) de la semaine ▶ Pogacar/Vingegaard

Les deux favoris ont joué des coudes pendant ce week-end 100% Alpes. La 14e étape samedi a donné lieu à un nouveau mano a mano entre Pogacar et Vingegaard qui a grappillé une seconde, grâce aux bonifications au sommet de Joux Plane. Il en compte désormais dix d'avance au classement général, une marge infime. Son rival slovène, lunettes relevées, a placé son attaque à 3,7 km du sommet de ce col hors catégorie. Il a tout de suite pris une vingtaine de mètres d'avance. Mais, comme tenu par une laisse invisible, Vingegaard, au visage impénétrable derrière sa visière, s'est accroché pour amortir le choc et recoller deux kilomètres plus loin. Les deux hommes se sont alors retrouvés épaule contre épaule. Mais au moment de lancer son sprint pour prendre les points de bonus au sommet, Pogacar a été bloqué par une moto de presse et obligé de se rasseoir. Vingegaard en a profité pour grappiller trois secondes sur le Slovène qui en a ensuite repris deux en terminant l'étape devant le Danois.

Mais l'étape du lendemain entre Les Gets et Saint-Gervais n'a rien changé au classement général et la victoire finale est plus qu'incertaine ce dimanche soir. À l'arrière de la course pendant toute l'épreuve, les deux grands favoris qui ont coupé la ligne côte à côte, avec environ six minutes de retard sur le vainqueur, le Néerlandais Wout Poels. Pogacar a tenté une attaque après la flamme rouge, mais Vingegaard ne l'a pas laissé s'échapper. Dix secondes les séparent toujours au classement général. Le vrai match est attendu ce mardi avec le contre-la-montre entre Passy et Combloux .

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans le col de la Joux-Plane samedi © AFP - BERNARD PAPON / POOL / AFP

2 -🚴‍♂ Le coureur qui nous a (encore) impressionnés ▶ Jasper Philipsen, jamais trois sans quatre

Mais comment fait-il ???? Jasper Philipsen a remporté mercredi un 4e sprint sur ce Tour de France 2023 prouvant encore une fois qu'il est LE meilleur sprinteur du moment. À 25 ans, le coureur s'inscrit dans la lignée des plus grands sprinteurs de l'histoire récente du Tour, les Mark Cavendish, Alessandro Petacchi, Marcel Kittel et André Greipel. Philipsen a même gagné sans son poisson-pilote préféré Mathieu van der Poel, malade et distancé dans le final. Le Belge a pris une option quasi définitive sur le maillot vert s'il termine la compétition à Paris.

Jasper Philipsen et son maillot vert après sa 4e victoire à Moulins (Allier) © AFP - Marco BERTORELLO

Avec quatre victoires d'étape, Jasper Philipsen est le premier Belge depuis Tom Steels en 1998 à atteindre ce total sur une édition du Tour. Wout van Aert s'était imposé à trois reprises en 2021 et en 2022. Eddy Merckx et Freddy Maertens sont les seuls représentants du plat pays à avoir remporté plus de quatre victoires dans un Tour depuis 1945.

Les victoires de Jasper Philipsen sur le Tour 2023 :

3 - 🐓 Les Français de la semaine ▶ deux tricolores dans le top 10, Burgaudeau impressionne

Les Français ont tout donné lors de la 15e étape entre les Gets et Saint-Gervais et c'était un vrai plaisir pour nos yeux. Cinq Français ont terminé dans les dix premiers de l'étape. Mathieu Burgaudeau d'abord qui monte sur le podium avec une très belle troisième place, derrière Wout van Aert. Thibaut Pinot et Guillaume Martin ont terminé respectivement à la 6e et 7e place. Guillaume Martin qui en profite pour prendre la 10e place du classement général. Simon Guglielmi, le local de l'étape, fait fort et prend la 9e place de l'épreuve, Warren Barguil est juste derrière. Mention spéciale à David Gaudu qui a su se ressaisir après avoir été distancé par le peloton maillot jaune dans le col de Croix-Fry. Le Français de la Groupama FDJ termine 22e et se classe 9e du général.

Le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a terminé 3e de la 15e étape © AFP - Thomas SAMSON

Enfin, Adrien Petit, amoché lors de la 14e étape samedi après une grosse chute, a fait preuve de courage le lendemain. Il a terminé dans les derniers de la 15e étape, mais sa persévérance a été saluée. Il a reçu le prix de la combativité !

4 - 💔 Le crève-cœur de la semaine ▶ l'abandon de Romain Bardet

C'est un pincement au cœur ... ! Romain Bardet (DSM), en larmes, a été contraint à l'abandon dans le Tour de France après une chute dans la descente du col de Saxel, première difficulté de la 14e étape samedi entre Annemasse et Morzine . Le grimpeur auvergnat, qui était 12e au général, est tombé dans une courbe à gauche au kilomètre 25 de cette étape déjà marquée par une chute massive du peloton peu après le départ. Le leader de l'équipe DSM, visiblement sonné, a pu se relever, mais a été incapable de repartir.

C'est le deuxième abandon en dix participations pour Bardet qui ambitionnait de s'approcher du podium lors de cette 110e édition, lui qui avait déjà terminé deuxième (en 2016) et troisième (en 2017) de la Grande Boucle.

Romain Bardet après sa chute samedi dans la descente du col de Saxel, première difficulté de la 14e étape © AFP - Marco BERTORELLO

Le grimpeur auvergnat, qui était 12e au général, est tombé dans une courbe à gauche au kilomètre 25 © AFP - Marco BERTORELLO / AFP

5 - 🤩 Les revanchards de la semaine ▶ la passe de trois pour les Espagnols

L'Espagne se fait remarquer sur le Tour 2023 ! Pello Bilbao (Bahrain Victorious) mardi, Ion Izagirre (Cofidis) jeudi et Carlos Rodriguez (Ineos) samedi : trois coureurs espagnols ont remporté chacun une étape cette semaine. Jusqu'à la première victoire espagnole sur cette 110 édition, cette nation traditionnelle du cyclisme courait après un succès depuis ... cinq ans.

Pello Bilbao, Ion Izagirre et Carlos Rodriguez © AFP - Thomas SAMSON

6 - 📸 La ferveur de la semaine ▶ le Tour en Auvergne, la folie à Culoz dans l'Ain

L'Auvergne était à la fête lors de cette deuxième semaine de la Grande Boucle. Pendant quatre jours, la région a vécu au rythme des coureurs : la montée du puy de Dôme dimanche, le repos auvergnat lundi, la volcanique étape Vulcania-Issoire mardi et la ville de Clermont-Ferrand en ébullition mercredi. Les équipes de France Bleu ont rencontré des supporters qui peignent des messages d'encouragement en blanc sur la route, vous ont emmené sur la route vers le sommet du puy de Dôme (qui retrouvait le Tour 35 ans après la dernière étape) quelques heures avant le passage des coureurs du Tour et a même intégré la Caravane avec Cochonou ! ⤵ 🥰

L'Auvergne n'en a pas fini avec le Tour : elle donne rendez-vous aux femmes dès le 23 juillet avec une étape 100% clermontoise puis le lendemain avec un passage au Mont-Dore entre Clermont et Mauriac dans le Cantal.

Grosse ambiance aussi dans l'Ain pour la 13e étape, jour de fête nationale. Culoz, ville départ, a fait la fête au passage de la caravane du Tour, les habitants ont fait le plein de goodies ! "D'habitude, c'est beaucoup plus calme, c'est trop chouette !" témoigne une jeune habitante de la commune au micro de France Bleu Pays de Savoie .

7 - 😔 Le moment émouvant de la semaine ▶ l'hommage à Gino Mäder

Un coureur qui dédie sa victoire à un coéquipier décédé : c'est le bel hommage de la semaine. Après s'être imposé à Issoire sur la 10e étape , l'Espagnol Pello Bilbao a tenu à avoir une pensée pour Gino Mader, mort à 26 ans dans une descente de col sur le Tour de Suisse . "Je voulais faire quelque chose pour lui dans ce Tour. Je voulais le faire dès la première semaine qui était aussi très importante pour moi. Ça n'avait pas marché. J'étais un peu submergé par l'émotion. Mais aujourd'hui j'avais la tête claire. C'est très spécial", a-t-il souligné, la larme à l'oeil.

Avant-même le départ, Bilbao avait annoncé qu'il verserait tous les jours un euro - le double en cas de victoire - à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021.

8 - 🍾 La fiesta de la semaine ▶ des coureurs français accueillis comme des rockstars

Un comité d'accueil particulièrement fourni attendait les deux locaux de la 14e étape , Benoît Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre, au pied de la dernière ascension du jour, le terrible col de Joux Plane. Les deux coureurs d'AG2R-Citröen, dont le second a grandi à Annemasse, ville-départ de l'étape, ont pu profiter d'un bain de foule en présence de leurs familles et de nombreux supporters survoltés 😂

On voit même, sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un journaliste du Dauphiné Libéré, Cosnefroy s'arrêter , boire un verre tendu par un de ses fans, pogoter (danser de façon désordonnée en se bousculant, ndlr) au milieu de la foule en brandissant son vélo, avant de repartir et de finir l'étape avec plus de 37 minutes de retard sur le vainqueur.

9 - 🥰 Le moment "Trop Mignon" de la semaine ▶ le fils de Romain Bardet encouragé sur son petit vélo

Cette semaine, France Bleu a craqué sur cette vidéo au puy de Dôme ⤵ Le très jeune fils du Français Romain Bardet (DSM) a grimpé sur son petit vélo jaune et s'est confronté à l'ascension du volcan endormi . À 3 ans, Angus, est encouragé par le public comme un grand coureur du Tour et c'est vraiment trop chou.

Revivez les 15 premières étapes du Tour 2023

