Tour de France 2023 : les Pyrénées "sont indispensables au Tour", estime le directeur Christian Prudhomme

Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé cette semaine et il fait la part belle aux Pyrénées. Avec un départ au Pays Basque espagnol, une étape entre Pau et Laruns, et une entre Tarbes et le plateau de Cambasque au-dessus de Cauterets dès la première semaine de course, le Sud Ouest est mis à l'honneur. "Les Pyrénées sont incontournables, indispensables et même indissociables de la grande légende du Tour de France", confie Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Invité par le maire de Tarbes, Gérard Trémège, ce samedi 29 octobre, il est revenu plus en détail sur les étapes pyrénéennes de l'édition 2023.

ⓘ Publicité

Des cols aussi pour les "puncheurs"

À commencer par l'étape béarnaise qui part de Pau, pour rejoindre Laruns, en passant notamment par le col de Marie Blanque, long de près de 8 km avec un dénivelé de 8.7 %. Le lendemain, les coureurs devront rallier Tarbes au plateau de Cambasque, à côté de Cauterets. "Ce sont des montées avec de forts pourcentages, mais pas très longues. Donc les puncheurs en grande forme comme Julian Alaphilippe en 2019 pourront résister aux purs grimpeurs qui s'expriment dans des cols beaucoup plus longs", explique Christian Prudhomme.

Une volonté de la direction de course pour faire durer le spectacle. Le directeur de la Grande Boucle précise : "Nous voulions avoir de belles Pyrénées, mais pas des Pyrénées décisives. En tant qu'organisateurs et fans, nous n'avons pas envie de tout voir dès la première semaine". Reste néanmoins que le tracé promet deux belles étapes, avec le retour de l'emblématique Tourmalet, absent l'année dernière, et un passage par le col d'Aspin, les deux cols les plus franchis du Tour de France.

Laruns, arrivée idéale

Autre soin apporté par la direction : équilibrer les arrivées au sommet, comme dans les vallées. "Il faut aussi être un bon descendeur, être un vrai montagnard pour gagner. Il fallait aussi des arrivées plus bas, mais au plus près du dernier col. Laruns réunit les conditions idéales", indique Christian Prudhomme. Seules deux villes permettaient cette configuration, Laruns ou Loudenvielle. Comme en 2020, le choix s'est porté sur le village béarnais. Une étape qui ressemble beaucoup à celle d'il y a deux ans, à la différence près que les coureurs feront un crochet par Sainte-Engrâce et le col de Soudet, avant de revenir en vallée d'Ossau.

À noter également que Pau sera la ville d'arrivée du Tour de France Féminin le 30 juillet. Une cerise sur le gâteau pour les élus béarnais, mais qui n'a rien d'anodin pour le directeur de course. "C'est le choix sportif qui est déterminant. Il y a une kyrielle de possibilités dans les Pyrénées, nous revenons à chaque fois avec plaisir". Le choix sportif prime, mais Christian Prudhomme concède avec le sourire, "il y a aussi les paysages, et je vous le confirme, les Pyrénées, c'est très beau."