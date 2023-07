Tour de France 2023 : les restrictions de circulation ce 13 juillet à Roanne

Le Tour de France 2023 fait étape dans la Loire, ce jeudi 13 juillet. La 12ème étape mènera les coureurs de Roanne jusqu'à Belleville-en-Beaujolais, au terme de 168,8 kilomètres de course. C'est la deuxième fois (après 2008) que Roanne est ville-étape du Tour. Le départ fictif sera donné à 13h05 au Scarabée, la salle de spectacles de Riorges**. Le départ réel est prévu à 13h20, dix kilomètres plus loin, sur la D504, à Perreux.** Le stationnement et la circulation sont interdits sur le tracé du parcours. Ces restrictions seront progressivement levées à partir de 14 heures.

Interdiction de stationnement et de circuler

Sur le parcours : stationnement interdit dès 00h00 le 13 juillet 2023 et circulation interdite dès 9h30 avec levée progressive des restrictions dès 14h00.

Boulevard ouest (N7 > Gallieni) : trafic dense dès 7h30, axe à éviter.

Boulevard ouest (Gallieni > Villerest) : circulation interdite dès 8h00.

Secteur du Scarabée, à Riorges : stationnement interdit dès 00h00 le 13 juillet, avenue Charlie Chaplin, rue du Marclet (du chemin de la Petite Beluze à la route d’Ouches) ; circulation interdite sur les mêmes axes dès 6h00.

L'accès à la Clinique du Renaison se fait par la rue du Général Giraud ; aucune perturbation attendue pour le Centre hospitalier

Des bus gratuits pour suivre le Tour au plus près

La STAR (le service des transports de l'agglomération roannaise ) met en place une navette gratuite entre le village départ basé au Scarabée de Riorges et l'arrêt à J-B Clément, à Roanne . Cette navette part toutes les 30 minutes de 6h à 14h30 de ses deux terminus et dessert les parkings relais.

. Cette navette part toutes les 30 minutes de 6h à 14h30 de ses deux terminus et dessert les parkings relais. Tous les bus des lignes 1, 2, 3 et 4 de la STAR sont gratuits, ce 13 juillet, de 6h à 15h00 (avec des circuits réduits en raison des restrictions de circulation).

Parkings relais

Un parking vélo est également accessible gratuitement au Scarabée de Riorges

Parking du pétanquodrome, à Roanne, accessible jusqu'à 9h30

Parking République, à Roanne, accessible jusqu'à 9h30

Parking de la glacière, au Coteau, accessible jusqu'à 9h30

Les animations