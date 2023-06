Tour de France 2023 - " On les attend avec impatience ! " : dans un mois c'est l'arrivée au Markstein

Le compte à rebours a commencé, le 22 juillet, dans un mois exactement, ce sera l'avant dernière étape du Tour de France entre Belfort et le Markstein. 133 kilomètres et six cols au programme et beaucoup de monde attendu dans la station de ski. Près de 40.000 personnes sur place et autour.

Restaurateurs et cyclistes dans les starting-blocks

Dans les restaurants et dans l'hôtel de la station, on attend les coureurs avec impatience. Ils vont passer pas loin des établissements. "On va installer 150 couverts et un chapiteau où l'on pourra installer 450 places, il faut juste espérer que le temps sera avec nous," s'enthousiasme Marc Doppler, le gérant de l'hôtel-restaurant le Wolf au Markstein.

La ligne d'arrivée est déjà matérialisée © Radio France - Guillaume Chhum

Virginie la gérante de la "Pause Gourmande" attend le tour de France avec impatience © Radio France - Guillaume Chhum

Son établissement de 21 chambres affichera complet dès le début du mois de juillet et ce jusqu'en septembre. Malgré cet engouement, il recherche toujours du monde : 2 cuisiniers et 4 serveuses pour compléter son équipe.

Au Tremplin, le restaurant est à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Les effectifs vont passer d'une quinzaine de personnes à 50 pour le jour J. "Tout le monde sera sur le pont, on va être plus que plus que plein ! On attend 150 personnes à l'intérieur et 400 personnes sur la terrasse," explique Alain Speckbacher, le gérant.

Une belle vitrine pour le Markstein

Cette arrivée, elle est très attendue aussi par Virginie, elle tient un petit chalet de restauration, "La pause Gourmande". Elle va multiplier par 5 ses produits et l'effectif va passer de deux à 4 pour la journée du 22 juillet. "J'ai hâte que tous les gens arrivent," s'exclame la gérante.

A un mois de l'arrivée du tour du France, ce sont aussi de nombreux cyclistes qui viennent sur les traces des coureurs, ils viennent en repérage. "C'est difficile pour nous, mais pour eux ce sera plus facile ! " sourient ces cyclistes amateurs venus du Doubs.

Ils ont hâte de voir la caravane et les coureurs à l'arrivée au Markstein, une très belle exposition pour la région, avant l'arrivée à Paris, sur les Champs-Elysées.

Des groupes de cyclistes viennent en repérage au Markstein © Radio France - Guillaume Chhum