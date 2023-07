Tour de France 2023 : où et quand voir passer la dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris ?

"Mieux que dans n'importe quelle autre ville-départ" : Laurent Mazaury, vice-président de la communauté d'agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines, est fier du dispositif mis en place pour le départ de la 21e et dernière étape du Tour de France 2023 , ce dimanche 23 juillet. Et pour cause : 5.000 personnes pourront prendre place dans le Vélodrome National, gratuitement, pour voir au plus près les coureurs et participer à des animations ( sur réservation ). C'est là qu'aura lieu le départ fictif de l'étape, à 16h30.

Départ réel, un quart d'heure plus tard à hauteur des Clayes-sous-Bois. Ensuite, le parcours continuera de traverser les Yvelines "en clin d’œil aux Jeux de Paris 2024, dont les épreuves de toutes les disciplines cyclistes se tiendront en grande partie dans [le département]" , a commenté Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Vous pourrez notamment voir passer les cyclistes à Elancourt vers 17h. Ensuite, le peloton prendra des allures royales, jusqu'à Versailles où il est attendu pour 17h30.

Hauts-de-Seine puis Champs-Élysées

Après les Yvelines, place aux Hauts-de-Seine. avec la seule difficulté référencée au classement de la montagne, en catégorie 4 : la côte du pavé des Gardes. Les coureurs devraient en atteindre le sommet aux alentours de 17h45.

Puis, direction Paris avec un parcours traversant la Rive gauche jusqu'au Pont-Neuf, avant de rejoindre les Champs-Élysées, circuit final de ce Tour de France 2023, à partir de 18h. Une boucle et dix passages, avec un sprint intermédiaire au 4e, vers 18h30, avant une arrivée prévue une heure plus tard.

Sur tout le trajet, deux heures avant les cyclistes, vous pourrez assister à la caravane publicitaire du Tour de France, le défilé des marques partenaires, pour obtenir divers cadeaux.

Détails à retrouver, sur le site du Tour de France .