Tour de France 2023 : où voir les coureurs dans la Loire ?

Ce jeudi 13 juillet, la 12ème étape du Tour de France 2023 démarre de Roanne, direction Belleville-en-Beaujolais , 168 kilomètres plus loin. Le peloton passe dans six communes ligériennes et la fête promet d'être belle ! France Bleu Saint-Étienne Loire vous suggère quelques emplacements pour admirer les coureurs.

- Crédit : ASO

Départ fictif depuis le Scarabée de Riorges

La parade des coureurs et prévue à partir de 11h40, au Scarabée avant le départ fictif qui sera donné à 13h05, au sein même de la salle de concerts. Les organisateurs ont prévu une jauge de 2500 spectateurs. Les animations, qui débutent à 8h30, sont accessibles gratuitement et sans réservation.

La traversée de Roanne

Le peloton empruntera, entre autres grands axes, la rue Joanny Augé, la rue Mulsant, l'avenue Gambetta, l'avenue de Lyon avant d'arriver sur le pont de la Loire. Des animations sont prévues sur la place Victor Hugo et sur la place des Promenades, ainsi que sur les bords de Loire.

Départ réel au Perreux

Le départ réel est programmé à 13h20, sur la D504, à Perreux. La commune a prévu un écran géant et des animations à partir de 10 heures, route de Roanne, en face de l'ancienne pharmacie.

La côte de Montagny

Impossible de ne pas citer Montagny ! D'abord parce que la montée du bourg devrait offrir du spectacle mais aussi parce que la traversée du village a des allures de clin d'oeil : c'est la commune de Jean-Claude Comby, l'un des speakers officiels du Tour. La commune a aussi prévu des animations dès 10h et un écran géant.

À lire aussi Une grande fresque se dessine dans un champ de Montagny, pour le passage du Tour de France

La première difficulté de la course à Thizy-les-bourgs

Avec ce tuyau, on triche un peu puisque Thizy-les-Bourgs est une commune du Rhône ! Mais limitrophe de la Loire. C'est donc une belle occasion de voir les coureurs s'attaquer à la Côte de Thizy, une montée de 4,3 kilomètres avec un dénivelé à 5,6%.