Tour de France 2023 : où voir les coureurs lors de la 20e étape entre Belfort et le Markstein ?

Les Vosges sont au menu de la 20e étape du Tour de France entre Belfort et le Markstein . L'étape qui traverse l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, est parsemée de nombreux lieux où admirer les coureurs. Vous pouvez choisir la zone d'arrivée, où vous pourrez récupérer des bidons ou faire des images du vainqueur, mais vous ne serez pas tout seul. Le mieux, c'est encore le long des 133 kilomètres de l'étape.

Il vaut mieux s’installer en montée pour ne pas voir les champions filer trop vite sous votre nez, mais tous les endroits n'offrent pas la même vue. Petite sélection des journalistes du réseau France Bleu, en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté.

Les meilleurs spots en Franche-Comté

Si vous voulez avoir le temps de voir les coureurs et leur matériel, c'est au village départ à Belfort qu'il faut se placer. Les premiers kilomètres où les coureurs roulent à faible allure sont aussi une occasion d'admirer les champions à petite vitesse jusqu'à Valdoie et Semamagny, d'où sera donné le départ réel.

Globalement, la montée au Ballon d'Alsace avec ses 11,5km et sa pente à 5,3% est un lieu stratégique pour admirer les premières attaques de la journée. Le lieu idéal pour avoir une vue dégagée, se situe au saut de la truite, c'est au-dessus de la pente, avec de nombreux virages où l'on pourra admirer les coureurs. Il y a aussi une vue dégagée, un peu en amont, à Malvaux à la sortie de Lepuix.

Si vous êtes fan de Thibaut Pinot et surtout amateurs d'ambiance festive , vous pourrez aussi choisir d'aller sur la fan zone installée à Melisey. On n'est plus sur le parcours, mais on pourra vivre l'étape avec les proches du coureur, originaire de Haute-Saône.

Les meilleurs spots dans les Vosges

Si vous êtes amateur de vitesse, ne manquez pas le sprint au Thillot, même si au vu de la vitesse, tout cela ira très vite.

Le col de Grosse Pierre, avec une pente à 8% ou encore le col de la Schlucht frontière entre les Vosges et l'Alsace sont de beaux endroits pour aller admirer les cyclistes. L'idéal est de se placer dans la montée du col de la Croix des Moinats, où la pente est à 7% et les virages nombreux.

Enfin les "Ultra de Pinot" vous promettent de l'ambiance dans le Virage Pinot, à la Traverse de la roche. Ce lieu situé à environ deux kilomètres du sommet au Petit Ballon, pour encourager le local de l'étape qui boucle cette année, son 10e et dernier Tour de France. Banderoles et chants seront au rendez-vous.

Les meilleurs spots en Alsace

Le meilleur spot, c'est sans doute vers le sommet du Petit Ballon. Dans le secteur de la ferme auberge du Kahlenwasen, on pourra voir les cyclistes grimper sur un bon kilomètre, la vue étant bien dégagée, contrairement au reste de la montée, et au col du Platzerwasel qui se situent essentiellement en forêt.

Après le passage au Platzerwasel, il restera les 8 derniers kilomètres jusqu'à l'arrivée au Markstein avec plusieurs points de vue intéressants sur les crêtes.

Il y aura aussi de l'ambiance dans les villages de la vallée de Munster traversés en particulier à Soultzeren, là où Axel Zinglé, le seul coureur alsacien engagé, passait ses vacances d'été chez ses grands-parents.

Ceux qui aiment l'adrénaline peuvent suivre les cyclistes dans la descente du Petit Ballon. Ils fileront à 70 ou 80 kilomètres heure sur une chaussée en mauvais état. Les frissons sont garantis.