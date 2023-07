Tour de France 2023 : "Pogastrong a rencontré un autre Armstrong, Vingegaard est un mutant"

Jonas Vingegaard a assommé ses concurrents pour gagner son deuxième Tour de France de suite. Le coureur danois devrait être officiellement sacré dimanche lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Le Slovène Tadej Pogacar, son principal adversaire, s'est effondré dans les Alpes. Ce duel aura marqué les esprits cette année et certains crient au dopage.

ⓘ Publicité

Leurs performances sont inhumaines explique le Mayennais Antoine Vayer, ancien entraineur de l'équipe Festina dans les années 90, qui se bat aujourd'hui pour un cyclisme propre.

"Ce Tour de France, c'est celui de la tricherie pour certains, du manque de courage pour d'autres"

Pogacar, qu'il appelle Pogastrong, et Vingegaard sont des tricheurs confie-t-il : "Pogastrong, qui me fait penser à Armstrong car il a battu tous ses records et même encore cette année dans les Pyrénées, a rencontré un autre Armstrong et forcément quand ils se battent, ils font exploser tous les records et on est même au niveau de Pantani, c'est irréel. Vingegaard n'est pas humain, il est au-delà du miracle, c'est un mutant". Antoine Vayer se dit triste pour un sport qu'il adore et pour ceux qui tracent la route en souffrant et qui sont vertueux.