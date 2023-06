Tour de France 2023 : première participation pour le Franc-Comtois Clément Berthet

Deux cyclistes francs-comtois seront au départ du Tour de France 2023 qui s'élance ce samedi 1er juillet de Bilbao (Espagne) et parmi eux, le Jurassien Clément Berthet. A 25 ans, il participe à son premier "grand tour" en étant sélectionné parmi les les 8 coureurs choisis par son équipe AG2R Citroën.

L'autre Franc-Comtois en selle pour cette 110e Grande Boucle étant Thibaut Pinot (Groupama FDJ), la star haut-saônoise qui prendra sa retraite sportive à la fin de l'année.

L'émotion du premier Tour de France

Pour Clément Berthet, qui entame sa 3e saison dans le peloton professionnel : "tout cycliste pro rêve de faire le Tour, tout le monde n'y a pas accès donc c'est vraiment une fierté ! S'il y a une course à faire, c'est le Tour ! Comme tout le monde, j'ai toujours regardé le Tour de France à la télé : c'est quand même des émotions fortes, c'est un des plus gros événements du monde, donc c'est énorme ! J'ai vraiment hâte d'y être et de vivre ça".

Le Jurassien de Longchaumois, près des Rousses, aura un rôle "d'équipier de luxe" en montagne pour son leader d'AG2R Citroën, l'Australien Ben O'Connor qui vise le Top 5 voire le podium final. "Et peut être qu'on aura des opportunités pour prendre des échappées et essayer de gagner une étape. Ce serait le top du top".

Clément Berthet vient de terminer 11e du Tour de Suisse mi-juin, après sa 15e place au classement général de Paris-Nice au printemps.

Une supportrice de luxe

S'il s'attend à de nombreux encouragements le long de ses routes jurassiennes, lors de la 19e étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny (21 juillet) , Clément Berthet aura aussi la chance d'être soutenu par une championne : sa compagne... Juliette Labous, elle aussi cycliste professionnelle dans le peloton mondial féminin et qui prendra le départ du... Tour de France Femmes le 23 juillet ! La Franc-Comtoise fait partie des favorites cette année encore, après avoir terminé 4e et meilleure Française de l'édition 2022.

Dans l'histoire du cyclisme international, un couple qui court le Tour de France durant le même été, "c'est sûr que ça n'a pas dû arriver souvent", sourit Clément Berthet. "C'est chouette, on est tous les deux heureux l'un pour l'autre".