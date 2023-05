Tour de France 2023 : quelles sont les sommes et primes versées aux coureurs et coureuses ?

Les coureurs et équipes touchent des prix et des primes sur chaque étape et à la fin de la course

Plus de deux millions d'euros (2.282.000 euros précisément) de prix et primes vont être distribués en 2023 aux coureurs et aux équipes lors de la 110e édition du Tour de France. Tout est réparti selon les classements des étapes, selon leur maillot éventuel et les points marqués, selon leur place dans le classement général, selon les sprints intermédiaires ou passages spéciaux.

Le vainqueur et porteur du maillot jaune sur les Champs-Élysées à Paris, se voit verser une somme de 500.000 euros. Le deuxième a droit à une prime de 200.000 euros et le troisième a cinq fois moins que le vainqueur soit 100.000 euros. L'usage veut que toutes les primes remportées par une équipe soient mises en commun et distribuées équitablement par la suite.

Les sommes gagnées dans le classement général chez les hommes

1er : 500.000 euros (maillot jaune, vainqueur du Tour)

2e : 200.000 euros

3e : 100.000 euros

4e : 70.000 euros

5e : 50.000 euros

6e : 23.000 euros

7e : 11.500 euros

8e : 7600 euros

9e : 4500 euros

10e : 3800 euros

11e : 3000 euros

12e : 2700 euros

13e : 2500 euros

14e : 2100 euros

15e : 2000 euros

16e : 1500 euros

17e : 1300 euros

18e : 1200 euros

19e : 1100 euros

Du 20e au 160e : 1000 euros

Le classement de l'étape

1er : 11.000 euros (vainqueur d'étape)

2e : 5500 euros

3e : 2800 euros

4e : 1500 euros

5e : 830 euros

6e : 780 euros

7e : 730 euros

8e : 670 euros

9e : 650 euros

10e : 600 euros

11e : 540 euros

12e : 470 euros

13e : 440 euros

14e : 340 euros

Du 15e à 20e : 300 euros

Le classement final du meilleur grimpeur

1er : 25.000 euros (maillot à pois)

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 4000 euros

5e : 3500 euros

6e : 3000 euros

7e : 2000 euros

8e : 2000 euros

Lors des étapes, des prix sont attribués aux trois premiers qui franchissent la bannière à pois lors du passage d'un col ou au sommet d'une côte, et cela diffère selon la difficulté. Par exemple, le premier qui franchira une ascension hors catégorie remporte 800 euros, le 2e aura 450 euros et le 3e empoche 300 euros. Pour une montée de première catégorie, le coureur en tête obtient 650 euros. En quatrième catégorie, le prix est de 200 euros. À chaque départ, le titulaire du maillot à pois reçoit 300 euros, de la 3e à la 21e étape. Chaque jour, lors de la remise des maillots, celui qui endosse le maillot à pois reçoit 500 euros.

Le classement final du meilleur jeune (25 ans et moins)

1er : 20.000 euros (maillot blanc)

2e : 15.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 5000 euros

Chaque jour, lors du départ le matin, le titulaire blanc reçoit 300 euros, de la 2e à la 21e étape.

À chaque passage, sur le sprint intermédiaire

1er : 1500 euros

2e : 1000 euros

3e : 500 euros

À chaque départ, de la 2e à la 21e étape, le porteur du maillot vert obtient une "rente quotidienne" de 200 euros. Au final, sur les Champs-Élysées lors de l'arrivée, le maillot vert obtient 25.000 euros. Les sommes pour ceux qui suivent : 15.000 euros, 10.000 euros, 4000 euros, 3500 euros, 3000 euros, etc.

Le classement général final par équipe

1er : 50.000 euros

2e : 30.000 euros

3e : 20.000 euros

4e : 12.000 euros

5e : 8000 euros

La combattivité sur le Tour

Le coureur qui sera désigné comme "super combatif" lors du Tour de France 2023 recevra 20.000 euros.

Les primes spéciales

Une journée avec le maillot jaune : 500 euros

Une journée avec le maillot vert du meilleur sprinteur : 300 euros

Une journée avec le maillot à pois du meilleur grimpeur : 300 euros

Une journée avec le maillot blanc du meilleur jeune : 300 euros

Le coureur le plus combatif du jour : 2000 euros

Le coureur le plus combatif du Tour : 20 000 euros

Passer le col du du Galibier en tête : 5000 euros

Passer un col hors-catégorie en tête : 800 euros

Passer un col de 1re catégorie en tête : 650 euros

Passer un col de 2e catégorie en tête : 500 euros

Passer un col de 3e catégorie en tête : 300 euros

Passer un col de 4e catégorie en tête : 200 euros

Le souvenir Henri-Desgrange et le souvenir Jacques-Goddet

Le souvenir Henri-Desgrange est un prix décerné sur le Tour de France chaque année. Il rend hommage au créateur et organisateur du Tour entre 1903 et 1939. La récompense à hauteur de 5000 euros est attribuée au premier coureur franchissant le col du Galibier (Alpes) d'après une tradition instituée à partir de 1952. Si le col du Galibier n'est pas au programme du Tour de l'année en cours, la somme vient alors au premier coureur passant le plus haut col de toutes les étapes.

Le souvenir Jacques-Goddet est un second prix décerné sur le Tour de France, attribué depuis 2001. Là aussi, la sommes octroyée est de 5000 euros. Elles récompense le coureur qui franchit le premier col pyrénéen sur le Tour. Il s'agit la plupart du temps du col du Tourmalet.

La comparaison avec le Tour de France Femmes

L'an passé, près de 250.000 euros de primes ont été distribués sur le Tour de France Femmes, répartis selon les performances des coureuses sur l’ensemble des huit étapes. Ci-dessous, découvrez les primes allouées lors du final au classement général. La gagnante du Tour de France Femmes perçoit 50 000 euros, c'est dix fois son homologue masculin.

1re : 50.000 euros (maillot jaune final sur le Tour de France Femmes)

2e : 25.000 euros

3e : 10.000 euros

4e : 8000 euros

5e : 4000 euros

6e : 3000 euros

7e : 2000 euros

8e : 1500 euros

9e : 1500 euros

10e : 1500 euros

De la 11e à la 15e : 1200 euros

Au classements par points, la porteuse du maillot à pois (meilleure grimpeuse), celle du maillot vert (meilleure sprinteuse) ou celle du maillot blanc (meilleure coureuse de moins de 25 ans), elle empochent chacune 3000 euros à l'issue des huit étapes.

Lors d'une victoire d'étape, une coureuse emporte 4000 euros (contre 11.000 euros pour un homme). Pour le reste du classement sur une étape :

2e : 2000 euros

3e : 1000 euros

4e : 500 euros

5e : 400 euros

Pourquoi verser de l'argent sur les deux tours de France ?

La question peut se poser sur le Tour comme sur le Giro en Italie ou la Vuelta en Espagne. Homme ou femmes, un cycliste professionnel c'est un coureur salarié au sein d'une équipe cycliste qu'il représente lors des courses officielles. Le vélo, c'est donc son métier, il est donc payé par sa structure et reçoit aussi des primes, selon ses performances, versées par les organisateurs des courses auxquelles il participe. Il peut aussi recevoir des sommes liées à des contrats publicitaires.

Les quatre maillots distinctifs du Tour de France - ASO

