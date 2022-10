Tour de France 2023 : Roanne sera ville départ pour la deuxième fois de son histoire

Le Tour de France sera de retour dans la Loire en 2023, avec un départ d'étape à Roanne le 13 juillet. Les coureurs s'élanceront pour la 12e étape , pour 169 kilomètres jusqu'à Belleville-en-Beaujolais, dans le Rhône. Au-delà des retombées économiques, qui devraient bénéficier à toute l'agglomération, le maire de Roanne, Yves Nicolin, se réjouit pour le public : "__c'est le dernier sport populaire gratuit aujourd'hui, lorsque vous voulez assister à un match de la Coupe du monde de rugby ou de football, vous devez payer votre place, le vélo ça reste un sport gratuit, on se place au bord de la route et on assiste au spectacle".

Le maire roannais est d'autant plus satisfait que le Tour de France sera présent la veille de la Fête nationale, ce qui promet une belle ambiance selon lui. "On va ajouter un petit peu de jaune aux drapeaux bleu-blanc-rouge", explique-t-il. Yves Nicolin doit désormais finaliser les détails avec les organisateurs du Tour. La configuration de ce départ d'étape s'annonce différent de la seule fois où la Grande Boucle est passée par Roanne jusqu'ici.

Départ depuis le Scarabée

C'était le 25 juillet 2008, pour une étape Roanne-Montluçon. La première étape du Tour au palmarès du Français Sylvain Chavanel. Les coureurs étaient alors partis de la place des Promenades.

Le 13 juillet 2023, le départ sera donné depuis le Scarabée. ASO, l'organisateur du Tour de France, a déjà eu l'occasion de tester la salle de spectacle roannaise puisqu'elle a accueilli en 2019 un contre-la-montre individuel pour le Critérium du Dauphiné, avec un départ et une arrivée en intérieu r, ce qui était inédit sur une course cycliste pro en France. La municipalité de Roanne avait senti qu'il y avait un bon filon à exploiter avec le Scarabée, puisqu'elle avait déjà proposé à ASO de l'utiliser comme site de départ pour une étape du Tour de France il y a quinze ans.