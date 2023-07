Tour de France 2023 : Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Poupou, en fête pour le départ de la 9ème étape

Le grand jour pour la ville de Saint-Léonard-de-Noblat est arrivé ! Les coureurs partent ce dimanche à 13h30 du fief de Raymond Poulidor pour la 9ème étape. La veille, les coureurs de la grande boucle sont arrivés à Limoges. Avant la course, un grand hommage à Poupou avec un dépôt de gerbe sur sa stèle est prévu à 9h. Les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat se préparent à accueillir ce départ d'étapes depuis des semaines.

ⓘ Publicité

Les restaurants de Saint-Léonard-de-Noblat ont sorti les photos de Raymond Poulidor. © Radio France - Philippine Thibaudault

À lire aussi Tour de France 2023 : les commerçants limougeauds se préparent à l'arrivée de la 8ème étape

Un menu spécial "Poupou"

L'ancienne cantine de Raymond Poulidor, Le Restaureau, est fin prête. Frédéric Pouzol, l'un des propriétaires, a prévu cinq serveurs en renfort et même un menu spécial. "J'ai prévu des andouillettes. Raymond avait l'habitude de s'asseoir chez nous et de manger son andouillette. Donc, on va vraiment proposer des choses qui lui auraient fait plaisir" prévoit le propriétaire.

Frédéric ne se fait aucun souci : **son restaurant sera rempli **pour cette journée très spéciale. Il a quand même un dernier souhait. "Le summum du summum, ça serait que son petit-fils, Mathieu van der Poel - également coureur du Tour de France - vienne cinq minutes s'asseoir à sa table, lui rendre un dernier hommage" espère Frédéric.

Au Restaureau, il y a toujours la petite table où mangeait Raymond Poulidor. © Radio France - Philippine Thibaudault

L'hommage à Raymond Poulidor

Au fond de la salle de restaurant, il y a toujours la petite table où mangeait Raymond Poulidor, photo sur le mur au-dessus, à l'appui. Colette et André n'en croient pas leurs yeux. "C'est un monument pour nous. Il est parti rejoindre nos maris. Donc voilà Poulidor. Il fait partie de la famille" dit André avec émotion. Les deux amies seront bien en bord de route avec leur chaise de camping pour voir le Tour passer.

La ville de Saint-Léonard-de-Noblat organise un hommage à Raymond Poulidor avant le départ de la course. © Radio France - Philippine Thibaudault

Depuis plusieurs midis, les membres de l'association Les Amis de Raymond Poulidor déjeunent ensemble et préparent activement l'hommage à Poupou, notamment l'affichage de grandes photos. "Ce sont des déroulants que nous sommes en train d'accrocher sur toutes les façades. Il y a la photo de quand il entre à l'école, par exemple" explique Pierre, l'un des membres de l'association.

A l'occasion du passage du tour à Saint Léonard de Noblat, l'artiste haut-viennoise Sema Lao a dessiné une grande fresque sur l'office de tourisme, représentant Poupou et Anquetil lors de la montée du Puy-de-Dome. © Radio France - Philippine Thibaudault

La ville de Saint-Léonard-de-Noblat s'est parée des couleurs du Tour de France avec des fanions, des guirlandes et des ballons. L'artiste haut-viennoise Sema Lao a également dessiné une grande fresque sur l'office de tourisme de la ville, représentant Poupou et Anquetil lors de la montée du Puy de Dome.