Tour de France 2023 : six coureurs bretons sur la ligne de départ

Qui succédera au danois Jonas Vingegaard ? Le peloton du Tour de France est dans les starting-blocks à Bilbao. La 110e s'élance ce samedi du pays basque espagnol. Avec cette année une seule équipe bretonne au départ, Arkéa Samsic et son leader Warren Barguil, après la disparition de la formation B&B Hotels-KTM. Parmi les six coureurs bretons du peloton, la moitié sont membres de la Groupama-FDJ.

Un podium pour Gaudu

Et ce sont eux, les plus attendus. A commencer par leur leader : David Gaudu, le Landivisien, qui vit maintenant dans les Côtes d'Armor. Quatrième du Tour l'an dernier, il vise cette fois le podium. Les deux premières places semblent encore inaccessibles face aux monstres Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais David Gaudu, 26 ans, peut compter sur l'expérience de Thibault Pinot, qui va vivre la 10e et dernière grande boucle de sa carrière. Il pourra aussi s'appuyer sur la superbe forme de son copain, le Brestois Valentin Madouas, sacré champion de France le week-end dernier à l'issue d'une course dantesque dans le Nord.

Valentin Madouas, 10e au général en 2022, espère maintenant accrocher une victoire d'étape avec ce maillot tricolore sur ses épaules. C'est son objectif de la saison. Dans leurs quêtes d'étape et de podium au général, Valentin Madouas et David Gaudu rouleront notamment aux côtés d'Olivier Le Gac. Le coureur de 29 ans, originaire de Plouvien, dans le Nord Finistère, va vivre son quatrième Tour, avec son rôle habituel de coéquipier de luxe.

Retour surprise

Chez Arkéa Samsic , c'est le retour surprise de Laurent Pichon. Une vraie bonne nouvelle pour le Landernéen de 36 ans. Il va courir sa 3e Grande boucle, lui qui n'avait injustement pas été retenu l'an dernier et il y a deux ans alors que le Tour s'arrêtait chez lui à Landerneau, à la Fosse aux loups. Cette fois, il bien là, pour emmener les deux leaders de cette équipe au plus haut : le Morbihannais Warren Barguil et Clément Champoussin.

Dernier Breton engagé avec Cofidis dans la Grande Boucle, Alexis Renard, 24 ans, de Plorec-sur-Arguenon dans les Côtes d'Armor. Il dispute son tout premier Tour de France.